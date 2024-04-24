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Girne’de kazanan Esentepe

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Girne’de kazanan Esentepe
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Hentbol’da büyükler ligine dün akşam oynanan kadınlar karşılaşması ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 17-14 önde kapatan Miracle Esentepe, karşılaşmayı da 36-31 kazanarak günü galibiyetle kapatan taraf oldu. Şahlan takımında Ülkü maçı 9 golle tamamlarken, Miracle Esentepe takımında Esra karşılaşmayı 8 golle tamamladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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