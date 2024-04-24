Lefkoşa Mülayim Usta'sız kaldı

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinin sevilen çınarlarından olan ve Lefkoşa’da Mülayim Usta olarak bilinen Mehmet Hamidi bugün vefat etti.

89 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Hamidi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



