GG rahat kazandı

Hentbol’da Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Büyük Erkekler Ligi mücadelesinde ChinaBazaar Gençlik Gücü ile MGA takımları karşı karşıya geldi.
Maçın ilk devresini rakibi MGA önünde 19-12 önde kapatan ChinaBazaar Gençlik Gücüikinci devrede yine etkili oyununu sürdürerek sahadan 38-27 galip ayrıldı.
ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde Samet 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Hentbol büyük erkekler ligine dün akşam UKÜ – Alayköy karşılaşması ile devam edildi.
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