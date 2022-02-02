GG rahat kazandı

Hentbol büyük erkekler ligine önceki akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. ChinaBazaar Gençlik Gücü rakibi MGA’yı 38-27’lik skorla mağlup etti

Hentbol’da Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Büyük Erkekler Ligi mücadelesinde ChinaBazaar Gençlik Gücü ile MGA takımları karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresini rakibi MGA önünde 19-12 önde kapatan ChinaBazaar Gençlik Gücüikinci devrede yine etkili oyununu sürdürerek sahadan 38-27 galip ayrıldı.

ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde Samet 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Hentbol büyük erkekler ligine dün akşam UKÜ – Alayköy karşılaşması ile devam edildi.



