Hasan Kasap’ın gözü rekorda

Ülkemiz master atletlerinden Hasan Kasap hafta sonu Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkacak.
Hasan Kasap 5-6 Şubat’ta yapılacak yarışlarda Uzun Atlama, 60 Metre Engelli ve 3 Adım Atlama branşlarında yarışacak.
65-69 yaş grubunda mücadele veren Hasan Kasap, yarışlar öncesinde yaptığı açıklamada rekor hedefinde olduğunu söyledi. Hasan Kasap yarış için Cuma günü Türkiye’ye gidecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.