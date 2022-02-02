Hasan Kasap’ın gözü rekorda

Ülkemiz master atletlerinden Hasan Kasap hafta sonu Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkacak.

Hasan Kasap 5-6 Şubat’ta yapılacak yarışlarda Uzun Atlama, 60 Metre Engelli ve 3 Adım Atlama branşlarında yarışacak.

65-69 yaş grubunda mücadele veren Hasan Kasap, yarışlar öncesinde yaptığı açıklamada rekor hedefinde olduğunu söyledi. Hasan Kasap yarış için Cuma günü Türkiye’ye gidecek.

