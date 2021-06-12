GG rahat kazandı

Hentbol Erkekler Liginde, Gençlik Gücü Levent karşısında zorlanmadan, sahadan 17 sayı farkla 34-17 üstün ayrıldı

Hentbol Erkekler Liginde dördüncü hafta tamamlanırken, Gençlik Gücü Levent karşısında sahadan 34-17’lik skorla, UKÜ MGA karşısında 31-28 skorla geceyi galibiyetle kapattı.

Alınan bu sonuçlarla dördüncü haftanın sona erdiği Hentbol Erkekler Liginde, gözler artık Pazartesi akşamı oynanacak olan beşinci hafta maçlarına çevrildi.

Gecenin ilk maçında Levent ile Gençlik Gücütakımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi karşısında 17-5 önde kapatan GG, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 34-17 galip ayrılan taraf oldu.

(Foto: Ferah BARIŞSEV)