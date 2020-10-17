GG hentbolcuları parkeye indiler

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin spora yeniden başlanabileceğini duyurmasından sonra Hentbol Federasyonu antrenman ve müsabaka organizasyonlarını açıklamıştı.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ın, antrenmanlar ile planlanan müsabaka takvimini kulüplerle paylaşmasından sonra takımlar da antrenmanlarına başladılar.

Antrenmanlarına başlayan kulüpler arasında yer alan şampiyonluğun güçlü adayı Gençlik Gücü de antrenör Turgut Karamanoğlu yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Gençlik Gücü, 16 Kasım haftasında oynanması planlanan Büyükler Ligi hazırlık maçlarına kadar yoğun tempoda çalışacak. Daha sonra ise 1 Aralık 2020 tarihinde oynanacak Derviş Mişon Kupasını kazanmayı hedefleyecek.



