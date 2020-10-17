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Atilla Topaloğlu Sahası hazır

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Atilla Topaloğlu Sahası hazır
Başkent Lefkoşa’da sporun kalbinin attığı saha olan Atilla Topaloğlu Sahasının zemini boş dönemde yapılan bakımla oldukça güzel bir duruma geldi.
Başkent takımlarının birçoğunun, U20 Takımları ile birlikte antrenmanlarını yaptığı, U20 Ligi, BTM Ligi ve okul maçlarına ev sahipliği yapan Atilla Topaloğlu Sahasının zemini futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlamasını bekliyor.
Her gün yüzlerce insanın yürüyüş ve spor yaptığı Atilla Topaloğlu Sahasının yürüyüş alanı ve
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