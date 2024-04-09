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GG geleneği sürdürdü

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Atatürk Spor Salonu’nda oynanan federasyon kupası erkekler final karşılaşmasında GG rakibi UKÜ’yü 38-32 mağlup ederek yine Federasyon Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı

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GG geleneği sürdürdü
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Hentbolda erkekler federasyon kupa finalinde GG, UKÜ’yü mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Geçen hafta oynanan kadınlar finalinden sonra Pazartesi akşamı oynanan erkekler finalinin ardından federasyon kupası da tamamlanmış oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan federasyon kupası erkekler final karşılaşmasında GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi UKÜ karşısında 18-12 önde kapatan GG, karşılaşmadan da 38-32 galip ayrılarak ezeli rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. GG’den Özden karşılaşmayı 8 golle tamamlarken, UKÜ’den Ahmet Şanverdi maçı 9 golle tamamladı.
 
 
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