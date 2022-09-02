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Gençlik Gücü, İzmir’de ilk maçını kaybetti

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Gençlik Gücü, İzmir’de ilk maçını kaybetti
İzmir’de “Fuar Kupası” adıyla geleneksel olarak düzenlenen bu yıl ise 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı onuruna “100. Yıl Zafer Kupası” adıyla organize edilen turnuvaya katılan China Bazaar Gençlik Gücü Büyük Erkek Hentbol Takımı organizasyondaki ilk maçına dün çıktı.
Yeşil beyazlılar, Celal Atik Spor Salonu’nda 4 Eylül’e dek sürecek turnuvada dün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Maç saat 16.30’da başlayan karşılaşma sonunda Gençlik Gücü sahadan 36-32 mağlup ayrıldı.
Gençlik Gücü ikinci maçında bugün Spor Toto, 3 Eylül Cumartesi de Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımları karşısında olacak.
 
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