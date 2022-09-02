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Sığınmacı kadına ev sahibinden acımasız şiddet

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Limasol'da evini kiraladığı İranlı kadını acımasızca döven 76 yaşındaki adam ve karısı tutuklandı. Komşular tarafından kayda alınan olay sırasında, yaşlı adamın, başının arkası da dahil olmak üzere kadına defalarca vurduğu görülüyor

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Sığınmacı kadına ev sahibinden acımasız şiddet
 
Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı Polemidia'da 76 yaşında bir adam, kiracıları olan İran uyruklu siyasi sığınmacıyı kirayı ödemediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp etti.
Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol’da önceki akşam meydana gelen olayda, 76 yaşındaki karı-kocanın, kiracının kapısına giderek kirayı istedikleri; İranlı kadının 2-3 aydır maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve kirayı ödeyemeyeceğini söylediği, bunun üzerine karı-kocanın İranlı kadını darp ettiği bildirildi.
Olayın video kaydı da yayımlandı. Komşular tarafından kayda alınan olay sırasında, yaşlı adamın, başının arkası da dahil olmak üzere kadına defalarca vurduğu görülüyor.
Darp edilen kadın Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşlı karıkoca tutuklandı. Rum basını, yaşlı karı-koca aleyhinde geçmişte de polise şikayette bulunulduğunu yazdı. Yaşanan olay ülkede büyük infiale yol açtı.
 
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