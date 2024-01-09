DİGEM, şampiyonluğa göz kırptı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Kızlar Liginde final serisi heyecanı başladı.

Tolga Kınacı U18 Kızlar Ligi final serisinin ilk Maçında DİGEM ile UKÜ Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar. Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan ve Lütfiye Demir’in yıldızlaştığı maçı DİGEM 5 sayı farkla kazandı. Maçın skoru ise 30 – 25 oldu.

DİGEM’in galibiyetiyle final serisinde skor 1 – 0 olurken, Dikmen ekibi 2. maçı kazanması durumunda şampiyon olacak

