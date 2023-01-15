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Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin

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Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen China Bazaar Derviş Mişon Kupası, Cuma ve Cumartesi günleri oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Kupayı kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, erkeklerde China Bazaar Gençlik Gücü takımları kazanma başarısı gösterdi.
Organizasyonun kadınlar finali Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda UKÜ ile Miracle Esentepe takımları arasında oynandı. İlk yarıyı 14-12 önde kapatan UKÜ, çekişmeli karşılaşmayı 28-27 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
Erkekler finalinde ise China Bazaar Gençlük Gücü rakibi UKÜ’yi 28-24 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
 
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