K.Kaymaklı takımı teknik direktörü Perçinci yaptığı açıklamada “Ligin 2. yarısında keyif veren, izlemesi güzel bir takım yaratmak ve her maçı kazanmak için zorlayan, savaşçı bir takım olmayı hedefliyoruz” dedi

Necati KÜLAHLILARAksa Süper lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ikinci devre çalışmalarını Karpaz’da sürdürüyor.K.Kaymaklı takımı teknik heyetle birlikte Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik’teki Çelebi Garden Hotel’de gerçekleştirdiği kampını bugün tamamlayacak.İkinci devre hazırlıkları ve kamp ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan K.Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci, 10 gündür Lefkoşa’da birçoğunu günde çift antrenman yapıp fiziksel çalışmaların büyük kısmını tamamladıklarını söyledi.Mehmetçik’te girdikleri kampta ise daha iyi zemin, taktiklerini daha iyi uygulayabilmek ve arkadaşlık ortamının gelişmesi adına 4 günlük Mehmetçik kampı gerçekleştirdiklerini belirten Perçinci “Gerçekten güzel bir ortam yaratılan Çelebi Garden Otel ve çok iyi bir Kumyalı Sahası bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada Dumlupınar maçını oynayarak lige iyi hazırlanmak istediklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle maçın iptal olduğunu ifade eden Kaymaklı teknik direktörü “Burada yaptığımız antrenmanlar sonunda ligin 2. yarısında keyif veren, izlemesi güzel bir takım yaratmak ve her maçı kazanmak için zorlayan, savaşçı bir takım olmayı hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.