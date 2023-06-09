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DEM’S Kupası GG ve UKÜ’nün

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DEM’S Kupası GG ve UKÜ’nün
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DEM’S Construction süper ligde geçtiğimiz gece şampiyonların belirlenmesinden sonra dün akşam DEM’S kupasının sahipleri de belli oldu. Miracle Esentepe’nin maça çıkmadığı gecede kupayı kadınlarda UKÜ müzesine götürürken, erkeklerde ise GG Yükseliş takımını ilk devresini 15-14 önde kapattığı karşılaşmada 34-27 mağlup ederek lig şampiyonluğu ile birlikte DEM’S kupasının da sahibi oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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