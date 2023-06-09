Şan: Genç sporcularla gurur duyuyorum

Maliye Bakanı Şan, Dünya Budo Şampiyonası'nda KKTC’yi temsil eden milli sporcuları kutladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Dünya Budo Şampiyonası'na katılarak uluslararası yarışmalarda KKTC’yi temsil eden milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile mayıs ayında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen Dünya BUDO Şampiyonasına katılarak 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan başarılı sporcularla, kaptan, antrenör ve yönetim kurulu üyesini kabul etti.

Kabulde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy da hazır bulundu.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan kabuldeki konuşmasında, Dünya Budo Şampiyonası'na katılarak uluslararası yarışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarı ile temsil eden milli sporcuları kutladı.

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu’nun yıllardır genç sporcular yetiştirdiğini ve uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde ettiğini yakından takip ettiğini kaydeden Şan, Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında federasyonda görev alan yönetimi, kaptan ve antrenörleri özverili çalışmalarında dolayı tebrik etti.

GÖKBİLEN

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise, mayıs ayında Bakü’de gerçekleştirilen Dünya Budo Şampiyonası'nda, KKTC sporcularının takım birinciliği yanı sıra 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkeye döndüklerini hatırlatarak; “Başarımızın sırrı, spora olan amatör ruhla profesyonel bağlılığımız ve spora olan aşkımızda saklı.” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, tüm sporculara hediye verdi.

Şan ayrıca, uluslararası yarışmalarda yer alan genç sporcularla gurur duyduğunu ifade etti.

