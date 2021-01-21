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Büyükel ve Kandıran’a MHK danışmanlık görevi

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Büyükel ve Kandıran’a MHK danışmanlık görevi
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Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran’ın kurula danışman olarak göreve getirildiklerini açıkladı. MHK Başkanı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu tarafından yapılan açıklamada hakem camiasından gelen taleplerin önemine vurgu yapılarak, başta hakem atamaları ve her konuda el birliği ile çalışılabilmesi adına Büyükel ve Kandıran’ın danışmanlık görevine getirildikleri ifade edildi.
MHK Başkanı Av. Timuçin Pirgalıoğlu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli spor kamuoyu ve kıymetli hakem camiamız;
Kurumsal yönetim ilkemiz ve hakem camiamızdan gelen taleplerin bizler için son derece önem arz etmesinden dolayı, başta hakem atamaları ve her konuda el birliği ve gönül gönüle çalışabilmek adına Sayın Ramadan Büyükel ve Sayın Okan Kandıran Hocalarımızın, Basketbol M.H.K. Danışmanı olarak göreve geldikleri bilgisini sizlerle paylaşmaktan onur ve kıvanç duyarım.
 
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