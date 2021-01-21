Hentbol Süper Ligi 1 Şubat’ta başlıyor

KKTC Hentbol Federasyonu dün akşam (20 Ocak Çarşamba) kulüplerle bir toplantı yaparak büyükler liginde yeni sezon planlamasını görüştü.

Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen toplantıda başkan Bahadır Ayhan, üye kulüplerin görüşünü de alarak yeni sezonun başlangıcını 1 Şubat olarak takvimlendirdi.

Hentbolda kadın ve erkeklerde Süper Lig maçları 1 Şubat 2021 Pazartesi başlıyor.

5 ERKEK, 5 KADIN

Hentbol Süper Lig erkekler ve kadınlarda 5’er takım mücadele edecek. PCR şartı ile deplasmanlı 2 devre halinde gerçekleşecek Hentbol Süper Ligi 2021 sezonunda maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu, CIU Arena ve Mağusa’da oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig’de GG, MGA, UKÜ, Levent, Özgür Adımlar mücadele edecek.

Kadınlar Süper Lig’de ise DİGEM, UKÜ, Levent, Şahlan ve Ozanköy takımları yer alıyor.

Hentbol Süper Lig’de yeni sezon fikstürü pazartesi günü açıklanacak ve pazartesi günleri kadınlar, perşembe günleri erkekler maçları oynanacak.