Ayhan: Maçların başlayacak olması camiamıza heyecan kattı

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, lig fikstürünü belirleyip ligleri başlatma kararı sonrasında mesaj yayınladı.
Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan başlayacak hentbol ligleri hakkında şu mesajı verdi:
“Uzun bir aradan sonra tekrar salonda hentbol lig maçlarımızı başlatacağımız için çok mutluyuz.
Umarım her şey sağlıklı koşullarda başlar, sağlıklı koşullarda devam eder ve liglerimiz de biter. Geçen sene ligi yapamamıştık. Bu sene ligi bitirme şansımız olacak. Hentbol maçlarının başlayacak olması hentbol camiasına ayrı bir heyecan katmıştır. İlk hafta maçları seyircisiz oynanacak. Daha sonrasında ise son 3 gün içinde PCR testi negatif olan ve bunu salon girişinde ibraz eden herkes maçları girip izleyebilecek.
Covid talimatı belirlenip takımlara ulaştırdık. Takımlar PCR testlerini 48 saat önce yaptırıp maça öyle çıkabilecek. Herkese hayırlı olmasını dilerim.”
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