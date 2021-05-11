Cimnastik Federasyonu, kadın hakemlik semineri düzenleyecek

Cimnastik Federasyonu, artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, on – line kadın hakemlik semineri düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu,artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, kadın hakemlik semineri düzenleyecek.

Kadın hakemlik semineri ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak daha önce artistik cimnastik kadın hakemlik kursumuzu on line olarak düzenlemiştik.

Şimdi ise hakemlerimizin seviyesini artırabilmek için Çarşamba günü 12.00 – 14.00 saatleri arasında kadın hakemlik semineri düzenleyeceğiz. Bu seminere katılan hakemlerimiz 22 Mayıs’ta yapılacak olan müsabakada görev alacaklar.

On line olarak düzenleyeceğimiz kursa katılan hakem adaylarımız için gerekli ve önemli bir semineri gerçekleştirerek yapacağımız müsabakalarda başarıyı artırmayı hedefliyoruz.”

