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Açılış Ozanköy’den

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Ozanköy, Mutia’nın 9 golle maçın en skorer ismi olduğu maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni ikinci devredeki oyunuyla mağlup etti

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Açılış Ozanköy’den
Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, kadınlarda Ozanköy, Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan ligin açılış karşılaşmada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 19-13 galip geldi.
Günün ilk maçında kadınlarda UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 7-6 UKÜ üstünlüğü ile kapanan karşılaşmanın kazananı, 19-13’lük skorla Ozanköy oldu. Ozanköy’de Mutia 9 golle maçın en skorer ismi olurken, Ozanköy lige galibiyetle başladı.
 
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