DİGEM’den güzel başlangıç

DİGEM, Hatice’nin 6 gol attığı maçta Şahlan’ı mağlup ederken, Şahlan’da Melisa’nın 7 golü yeterli olmadı

Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, kadınlarda Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan günün ikinci karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi.

DİGEM ile Şahlan maçı oldukça çekişmeli geçerken, ikinci devrede daha üstün oynayan DİGEM,20-14’lük skorla müsabakanın kazananı oldu.

Maçın ilk devresini 10 – 9 önde kapatan DİGEM maçın kazananı olurken, DİGEM’de Hatice 6 golle, Şahlan’da ise Melisa 7 golle ön plana çıkan isimler oldu.

