Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları

Çay, tüketen kişinin damak tadına göre farklılıklar gösterse de dünyanın her yerinde keyifle tüketilen içeceklerden birisidir. Genellikle Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen bu aromatik içecek, kişiyi rahatlatıp sakinleştirirken aynı zamanda hücreleri hasara karşı koruma ve kalp hastalıkları riskini azaltma gibi benzersiz faydalara sahiptir. Hatta bazı çaylar metabolizmayı hızlandırma ve açlık hissini yatıştırma gibi etkileri sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, bazı belli çay çeşitleri göbek bölgesinde oluşması muhtemel olan yağ birikimine karşı savaşır ve böylece formunuzu korumanızı sağlar. Kilo vermeye ve yağ yakımına destek olacak zayıflamaya yardımcı çaylar ve bu çayların faydalarını sizler için araştırdık.

Ancak hatırlatalım herhangi bir rahatsızlığınız varsa, bitki çaylarının kullanımı hakkında doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

Yeşil Çay

En çok bilinen çay türlerinden olan yeşil çay, aynı zamanda kilo vermede en etkili çaylardan birisidir. Antioksidan deposu olması ile bilinen yeşil çay, vücuttaki yağları yakan bir süreç olan termojenez yoluyla kilo vermeye yardımcı olur. Yeşil çay içindeki kateşinler enerji tüketimini ve yağ oksidasyonunu artırıp bağırsak tarafından lipit emilimini azaltarak vücudun yağ kaybetmesine yardımcı olur. Yaşanan bu durum yeşil çayın daha güçlü ve yoğun hali olan matcha çayı için de geçerlidir. Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olsa da diyet ve fiziksel aktivitenin olmaması ve yeşil çayın aşırı tüketimi ileride kilo almaya sebep olabilir. O yüzden çaylar, kilo verme sürecinde tek kaynak olarak görülmemeli, aktif bir spor ve dengeli bir diyet ile desteklenmelidir.

Siyah Çay

Siyah çay yeşil, beyaz ve oolong çaylarına kıyasla daha fazla hava ile temas etmiş olmasından dolayı daha çok okside olmuş çay yapraklarından oluşur. Yeşil çay ve siyah çay bağırsaktaki yararlı bakterilerin dengesini sağlamasında oldukça önemli role sahiptirler. Fakat yapılan araştırmalar siyah çayın yeşil çaya nazaran yağ emilimini daha çok önlediğini ve bağırsak sağlığı üzerinde daha çok işe yaradığını göstermektedir. Bazı bilim insanları siyah çayın zayıflama üzerindeki bu etkisinin antioksidan özelliklere sahip bir tür bitki pigmenti olan flavonlar yönünden zengin olmasından dolayı kaynaklandığını öne sürmektedir.

Pu-erh Çayı

Bir tür Çin çayı olan Pu-erh çayı fermente edilmiş bir içecektir. Genellikle yemeklerden sonra tüketilen Pu-erh çayı, saklanma süresi ne kadar uzun olursa daha topraksı bir aromaya sahip olur. Pu-erh çayının glikoz, insülin ve kan lipitlerini olumlu yönde etkilediği öne sürülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, Pu-erh çayı düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücut kitle indeksinde ve kilo ağırlığında değişiklik yaşandığı gözlemlenmiştir. Fakat araştırma sonuçları bu değişimin daha çok erkekler üzerinde etkili olduğunu Pu-erh çayının tüketiminin kadınlarda kilo vermede daha az etkili olabileceğinin altı çizilmiştir.

Beyaz Çay

Beyaz çay, çay bitkisi henüz gençken hasat edildiği ve minimum düzeyde işlendiği için diğer çay türleri arasında öne çıkar. Ayrıca beyaz çay diğer çay türlerinden daha farklı bir tada sahiptir. Tadı hafif ve biraz tatlıdır. Beyaz çay hakkında yapılan araştırmalar oldukça çeşitlidir ve araştırmalara göre beyaz çay ağız sağlığından kanser hücreleriyle savaşmaya kadar birçok faydaya sahiptir. Zayıflamaya yardımcı çaylar kategorisinde olan beyaz çay, içerdiği kateşin yoğunluğu sayesinde yeşil çay ile kıyaslanabilir. Ayrıca bir test tüpü araştırmasının sonucu, beyaz çay özütü yağ hücrelerinin parçalanmasını artırırken yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engellediğini göstermiştir. Fakat bütün bunlara rağmen beyaz çayın zayıflama üzerindeki etkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya gerek duyulmaktadır.

Ashwagandha Çayı

Antik çağlardan beri şifalı bitki olarak kullanılan Ashwagandha, stres hormonlarını azaltma ve enerji seviyesini yükseltme gibi özelliklere sahiptir. Ciddi derecede strese sahip kişilerin vücutlarında kronik iltihaplanma yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Vücuttaki iltihaplanma obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi sağlık problemleriyle doğrudan ilişkilidir. Indian Journal of Psychological Medicine tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Ashwagandha kökü özü vücuttaki iltihaplanmayı azaltır ve göbek bölgesinde yağlanmaya yol açan bir stres hormonu olan kortizon seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Böylece Ashwagandha çayı stres durumunu dengelediği için dolaylı olarak da kilo vermeye yardımcıdır.

Oolong Çayı

Okside olması yönünden yeşil ve siyah çay arasında bir yerde kalan geleneksel Çin çayı oolong çayı içerdiği antioksidanlar sayesinde daha etkili bir şekilde yağ yakmaya yardımcı olur ve metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını destekler. 2009 yılında aşırı kilolu ve obez 102 kişi üzerinde altı hafta süren bir araştırmada düzenli oolong çayı tüketiminin metabolizmanın çalışmasını hızlandırması ile kilo vermede ve yağ yakma özelliği sayesinde de vücuttaki yağ oranının azalmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.

Nane Çayı

Hafif tatlımsı bir tada sahip olan nane çayı, doğal iştah kesici olarak bilinmektedir. Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma ile, her iki saatte bir nane koklayan kişilerin bir ayda yaklaşık 2 kilo verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Mideyi rahatlatan ve sindirim sistemine de destek olan nane çayı, zayıflamaya yardımcı çaylar içerisinde yer almaktadır.

Rooibos Çayı

Kafeinsiz olması sebebiyle birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen Güney Afrika’da yetişen bir bitki olan rooibos, açlığı tetikleyen stres hormonunu azaltmaya yardımcı olan aspalathin içermektedir. Yağ yakmada ve metabolizmanın hızlı çalışmasında etkili olan rooibos çayı, hafif tatlımsı kendine has lezzetiyle şeker tüketimini azaltmak isteyenler için de güzel bir tercih olabilir.

Mate Çayı

Mate çayı vücudun kalori yakma mekanizmasını aktif hale getirmesiyle bilinen termojenik etkiye sahiptir. Ayrıca insülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olan mate çayı, sonuç olarak kilo vermeye de destek olur. Yerba mate ve yağ yakımı arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan bir araştırmada, mate özü içeren kapsül tüketen ve tüketmeyen iki gruptan mate özü kapsülü tüketen gruptaki kişiler tüketmeyenlerle kıyaslandığında yaptıkları egzersizlerde daha fazla kalori yakmış ve metabolizmaları daha hızlı çalışmıştır. Kanser savaşçısı antioksidanlar yönünden zengin olmasıyla yeşil çayla da kıyaslanabilen mate çayı, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bol miktarda krom içermektedir.