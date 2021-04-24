Yüz Şeklinize Göre Saçlarınızı Nasıl Ayırmanız Gerektiyor

Gün geçmiyor ki yeni bir güzellik sırrı öğrenmeyelim! Hemen hemen hepimiz, yüz şeklimize göre saç modeli seçebileceğimizi biliyoruz. Peki ya yüz şeklimize göre saçlarımızı ayırmak? Günümüzde yüzü yeniden şekillendiren estetik müdahaleler oldukça popüler. Halbuki büyük meblağlar ödemeden de aynı etkiyi yakalamak mümkün! Tüm yüz tipleri, vurgulanması gereken ayrı özelliklere sahiptir. Yapmanız gereken tek şey yüz tipinizi öğrenmek ve buna uygun bir saç modeli seçmek! Yüz şeklinize göre saçlarınızı nasıl ayırmanız gerektiğini araştırdık ve yazdık. İşte farklı yüz tipleri için farklı saç ayırma şekilleri…

1. Yuvarlak yüz

Aynı genişliğe ve uzunluğa sahip olan yüz tipine yuvarlak yüz adı verilir. Eğer yuvarlak bir yüze sahipseniz daha simetrik bir görüntü için saçlarınızı ortadan ayırmanız önerilir. Bu sayede yüzünüzün daha ince ve uzun gözükmesini sağlayabilirsiniz.

2. Köşeli yüz

Geniş bir alın, belirgin elmacık kemikleri ve keskin bir çeneye sahip olan yüz tipine ise köşeli yüz adı verilir. Köşeli yüze sahip kişilerin saçlarını yandan ayırmaları önerilir. Bu sayede çok daha orantılı bir görünüm elde edilebilir.

3. Sivri yüz

Geniş bir alınla başlayıp keskin bir çene hattıyla biten yüzlere ise sivri yüz adı verilir. Eğer sivri bir yüze sahipseniz saçlarınızı yandan, derin bir şekilde ayırmanız önerilir. Ek olarak seyrek kakül ya da perçem de alnınızı gizleyerek daha dengeli bir görünüm yakalamanıza yardımcı olabilir.

4. Armut yüz

Konu saç olduğunda armut yüzlü kadınlar kadar şanslısı yok! Kabaca yuvarlak ve uzun yüzlere armut yüz adı verilir. Oldukça orantılı bir görünüm sunan bu yüz tipi, hemen hemen her modele elverişlidir. Eğer armut yüz tipine sahipseniz saçlarınızı dilediğiniz gibi ayırabilir, farklı modelleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz!

5. Uzun yüz

İnce, uzun ve keskin açılara sahip yüzlere uzun yüz adı verilir. Eğer uzun bir yüze sahipseniz yüzünüzün kıvrımlarını öne çıkarmanız önerilir. Alnınızı kamufle etmek ve yüzünüzü kısaltmak için saç çizginizi gizleyen modeller tercih edebilirsiniz. Ek olarak saçlarınızı ortadan ayırmak da daha orantılı bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

6. Elmas yüz

Dar bir alın, küçük bir çene ve belirgin elmacık kemiklerine sahip yüzlere elmas yüz adı verilir. Eğer elmas yüze sahipseniz saçlarınızı yandan ayırmanız önerilir. Bu sayede çene hattınızı zayıflatarak daha orantılı bir görünüm elde edebilirsiniz.