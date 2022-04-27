Yaz Aylarında Kendimizi Güneşten Nasıl Koruruz?

Yine yazın sabırsızlıkla beklediğimiz güzel günlerine fazlaca hızlı bir şekilde giriş yaptık. Fazlaca hızlı diyorum çünkü hava sıcaklıkları çeşitli kirliliklerden dolayı değişen koşullar çerçevesinde, eskiden olduğu gibi dengeli ve istikrarlı bir şekilde artmamakta.

Yaz aylarının vazgeçilmezleri: tatille birlikte gelen deniz ve güneş. Yıl boyunca oluşan yorgunluğunuzu atmak, tekrardan kuvvetli bir şekilde hayata kaldığımız yerden devam edebilmek için tatilin önemi çok yüksek. Peki bu tatile çıkarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Bu konuda sizlere tavsiyem, tatilinize çıkmadan önce vaktinizi ayırıp tatil döneminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini özetleyen, hayat ve tatil kalitenizi artıracak bir liste oluşturmanızdır. Özellikle bunun yazılı bir liste olmasını öneririm.Güneş: kesinlikle en önemli varoluş kaynağımız. Ancak bunun yanında fazla maruz kalınması sonucunda çeşitli sorunlar yaşamamız muhtemel. Özellikle son yıllarda ne kadar azaltmaya çalışsak da, gelişmek veya süreklilik için, sera gazları başta olmak üzere dünyamızın atmosferine çeşitli olumsuz etkileri olan gazları yaymaya devam ediyoruz. Bunların sonucunda, güneş ışınları atmosferimizin üst katmanlarında bulunan ozon tabakasının incelmesinden dolayı çok daha fazla zarar verici bir şekilde bizlere ulaşıyor ve sera etkisiyle beraber bazı ışınlar tekrardan yeryüzüne dönüyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak ciddi anlamda önem taşımakta. Bunlar için güneşe maruz kalma sürelerinizi ciddi anlamda planlamanız ve gün içinde güneşte kaldığınız saatlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunların haricinde güneş koruyucuları dikkatli bir şekilde ve yeterli miktarda kullanmalısınız. Güneşlenme sırasında vücudumuzun sıcaklığı da arttığından, vücudumuz bu ısıyı kontrol edebilmek için terleme olayını gerçekleştirir. Terleme sırasında sadece su kaybı oluşmamakta, bununla birlikte ciddi anlamda mineral kaybı da yaşamaktayız. Bu kayıplarımızı telafi edebilmek için su ve mineral içerikli sıvıları tüketme miktarımızı kış aylarına göre çok daha fazla artırmalıyız. Ayrıca sıvı tüketimi deri sağlığımız için de çok önemli bir yer tutmaktadır.Diğer vazgeçilmezlerimiz ise deniz ve havuzlar; ben bu konuda özellikle deniz diyorum çünkü denizi tercih ederek havuzların temizliği için kullanılan kimyasallara maruz kalmamış olursunuz. Ayrıca denize girdiğinizde alacağınız keyfin daha yüksek olacağını ve deniz dibi yaşamların birçok görsel güzellik barındırdığını söyleyebilirim. Tabii ki denize girerken de dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bu konuda yerel veya merkezi yönetime bağlı otoritelerin uyarılarını kesinlikle dikkate almanız gerekir. Bunu nasıl takip edeceğim derseniz, elimizdeki akıllı telefonlarda bunlarla ilgili uygulamalar bulabilir, yerel ve merkezi yönetime bağlı otoritelerin internet sayfalarından bilgi alabilirsiniz. Bu bilgiler haricinde savunma sisteminizi güçlü tutmanız da gerekmektedir.Peki deniz ve güneşe ulaşmak için yapacağınız seyahatler? Her zaman inanmışımdır ki insanoğlu çok hızlı yer değiştirebilen cihazlar icat etti ama insan fizyolojisi çok hızlı hareket etmeye bu kadar hızlı uyum sağlayamayabiliyor. Ayrıca gittiğiniz bölgelerdeki yaşam tarzları, yeme alışkanlıkları da farklılık gösteriyor. Sıcak havadan kaynaklanan gıda bozulmalarına ya da hızlı yer değiştirme sonucunda biyolojik saatinizin bozulması sonucunda yaşanacak sorunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara engel olmak açısından bazı uyarıları göz önünde bulundurmanız gerekir. İlk olarak, tatildeki dinlenme sürelerini çok iyi bir şekilde ayarlamak gelir. Etrafımızda, tatile dinlenmek amacıyla gidip, daha çok yorulup geri dönen birçok kişi var.