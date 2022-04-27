Alkollü içeceklerde fon fiyatları indirildi

Litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü





Alkollü içeceklere konulan fon azaltıldı. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü.

Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Geçmiş hükümet döneminde uygulamaya konulan fon kararlarının tamamen kaldırılmadığı dikkat çekti. Buna göre daha önce alınan kararlara biraya konulan fon 3 TL’den 15 TL’ye, şaraba konulan fon 4 TL’den 20 TL’ye, viski/rakıya konulan fon 13 TL’den 50 TL’ye çıkarılmıştı. Alınan son kararlarda fonlar tamamen kalkmazken yeniden düzenlendi, azaltıldı.

Buna göre; litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsattı.

Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaştı.

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

