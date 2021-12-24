Spiritüel Yolculuk

Unutmayın "Biz Kıymetliyiz ve Enerjimiz Sınırlı"

Yılbaşı hediyesi önerileri: Hangi burca ne hediye alınır?

Yaşamımızın üzerinde ne kadar kontrollü olursak olalım nihayetinde sosyal varlıklarız ve maalesef ki hayatımızda ki insanlar yaşam kalitemizi düşürebiliyorlar. Güvenimizi tekrar ve tekrar zedeleyenler, enerjimizi düşürenler, her problemlerinden bizi sorumlu tutanlar, geçmişimizi bize karşı kullananlar, sınırlarımıza saygı duymayanlar, özür dilemeyi bilmeyenler veya başarılarımızı küçümseyenlee ve daha niceleri…Onlarca yazılabilir.Bunlarla yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki de hayır. Bütün dünyanın kokusunu üzerinde taşıyan battaniye gibi üzerimize çöken bu insanları üstümüze örttükçe tüm dünyanın yükünü alıyoruz. İnsanların kendileriyle kavgaları bizim sorumluluğumuzmuş gibi.Ya da birileri iyi hissetsin diye bir bakıyoruz da kendimizi değersizleştiriyoruz. O parlasın diye kendi ışığımızı kıstığımız yada o büyüsün diye kendimizi küçülttüğümüz kişileri artık hayatımızdan çıkarma zamanı gelmedi mi? Onları iyileştirmek, içlerindeki kavgaları sonlandırmak, yaralarını sarmak bizim sorumluluğumuz değil.Biz kıymetliyiz, enerjimiz sınırlı … Bunu unutmamalıyız. Değiştirmeye de çalışmamalıyız onları. Merkür retrosundan mı yoksa dolunaydanmı diye düşünmeyi de bırakalım, bu insanlar hep aynı çünkü. En iyisi uzak kalmak ve muhabbeti kesmek.Yaşam kalitenizi düşüren insanlardan soyutlanmak dileği ile…Fatoş KIZILYÜREK

Yılbaşı hediyesi telaşı başladı. Arkadaşlarınıza ve ailenize bu yıl hangi yılbaşı hediyesini alacağınızdan emin değilseniz astroloji size yardımcı olabilir. Gökyüzü hareketlerine göre burçların her birinin başka bir gündemi var ve yeni yılda her bir burcu bekleyen şeyler var. Bunların üstüne bir de burçların karakteristik özelliklerini koyunca astrolojiye yılbaşı hediyesi önerileri konusunda güvenebilirsiniz. Peki hangi burca ne hediye alınır?

Koç burcuna ne hediye alınır?

Koç burçları şu anda kariyere ve kişisel imajlarına odaklanmış durumda. Bu nedenle kullanışlı hediyeler onları mutlu edebilir. Kahve makinesi, mesleklerine uygun profesyonel görünümlü bir çift ayakkabı veya güçlü görünümlü bir gömlek ideal.

Boğa burcuna ne hediye alınır?

Boğa burcu güzellik ve estetiğin gezegeni Venüs tarafından yönetiliyor. Bu nedenle güzellik ürünleri, cilt veya saç bakımı randevusu, parfüm, ipek yastık kılıfı gibi hediyeler onlar için ilk akla gelen hediyelerdir. Bu yıl kariyerlerine ve itibarlarına odaklanacaklarını da düşünürsek hayatlarını kolaylaştıracak bir ajanda ile zarif bir kupa da iyi bir hediye olabilir.

İkizler burcuna ne hediye alınır?

İkizler burcuna hediye almak kolay değildir. Ancak öğrenmeyi sevdiklerinden emin olabilirsiniz. Bu yüzden kitaplar ve filmler her zaman iyi bir bahistir. Şu sıralar eğitime ve seyahate odaklanmış durumda oldukları için onlara minik kültürel seyahatler ayarlayabilirsiniz.

Yengeç burcuna ne hediye alınır?

Genel bir hediye Yengeç burçlarını kesmez. Hayatınızdaki Yengeç'in ne istediğini spesifik olarak bilmiyorsanız ev dekorasyonuna odaklanın. Bir Yengeç'in en güvende ve mutlu hissettiği yerin evi olduğunu unutmayın. Ayrıca Yengeçler ökült konulara meraklı oldukları bir döneme giriyorlar; bu yüzden onlara tarot destesi, mum, astroloji veya meditasyon kitapları hediye edebilirsiniz.

Aslan burcuna ne hediye alınır?

Aslanlar yıldız olmak için doğdular; bu yüzden onlara ışıltılı bir şeyler hediye etmek akıllıca olacaktır. Ancak bu yıl spot ışığında tek başına durmak yerine ilişkilere odaklanıyorlar. Onlara bir çift hediyesi veya buluşmalarında giyebileceği gösterişli bir kıyafet alabilirsiniz.

Başak burcuna ne hediye alınır?

Dürüst olmak gerekirse, onları düşündüğünüzü bilmek bile Başaklar için yeterli bir hediye. Ancak Jüpiter bu yıl sağlık ve iş ile ilgili olan 6. evinde otururken, öz bakım rutinlerini veya sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olacak hediyeler, pratik ofis aksesuarları onları ekstra mutlu edecektir.

Terazi burcuna ne hediye alınır?

Teraziler muhtemelen zodyakın şıklığa en çok önem veren burçlarından bir tanesidir. Bu yüzden onlara şık bir şeyler alabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, Jüpiter şu anda Terazilerin 5. evinde. Bu ev, aşk, yaratıcılık, sahne ve eğlenceyle ilgili. Bu nedenle parıltılı ve gösterişli şeylerle birlikte, iç çamaşırı gibi romantik hediyeler, gösteri sanatlarıyla ilgili hediyeler onları mutlu edebilir.

Akrep burcuna ne hediye alınır?

Akrepler yapıları gereği derindir ve şu anda Jüpiter ev/aile/geçmiş ile ilgili 4.evinde olduğu için Akrep arkadaşlarınız muhtemelen olduklarından daha duygusal ve nostaljikler. Onlara sizin için ne anlam ifade ettiklerine dair tatlı bir notla birlikte kalpten gelen bir şey verin ya da evlerinde rahat etmelerine yardımcı olacak bir hediye. Elbette Akrep denince akla seks geldiği için seksi ve vamp görünümlerine katkıda bulunan her şey de onları mutlu edecektir.

Yay burcuna ne hediye alınır?

Maceracı Yaylar kayak rezervasyonlarını yaptırdılar bile. Onlara kayak aksesuarı almak akıllıca olur. Ayrıca şu sıralar yeni bağlantılar kuruyorlar, bu yüzden onlara yeni arkadaşlarıyla kullanabilecekleri sosyal hediyeler verebilirsiniz.



Oğlak burcuna ne hediye alınır?

Oğlaklar kaliteye önem verir ve bu yıl özellikle statülerine ve itibarlarına odaklanıyorlar. İlla tasarım bir çanta almak zorunda değilsiniz (her ne kadar onlar bunu beklese de), Oğlaklar için güçlü görünümlerine katkı sağlayacak klasik tarzda kıyafetler ve mücevherler iyi bir hediye olabilir.

Kova burcuna ne hediye alınır?

Zodyakın en sıradışısı Kovalar'a, garip hobilerine hitap eden hediyeler alarak onları sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Jüpiter şu anda görünüm ve kendini ifade etmeyle ilgili olan 1. evlerindeyken görünümlerini değiştirmek ve kendilerini daha iyi yansıtmak isteyecekler. Bu konuda onlara yardımcı olacak hediyeler ideal.

Balık burcuna ne hediye alınır?

Balık burçları tatlı ve rahat olan her şeyi severler ancak bu yıl Jüpiter onların izolasyon evinde olduğu için kendilerine oldukça vakit ayıracaklar. Onlara sanat malzemeleri veya kişisel bakım ve spa ürünleri alarak çok kolay mutlu edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI BAŞKA NERELERDE KULLANILIR

Gece yatmadan evvel bir adet bulaşık makinesi tabletini klozetin içerisine atın ve sabaha kadar bu şekilde kalmasını sağlayın. Sabah kalktığınızda klozeti fırça yardımı ile ovun tüm lekeler yok olacaktır.Balkon veya bahçenizdeki plastik sandalyeler masalar bir müddet sonra gerek dış faktörlerden gerekse tozlardan kirlenip lekelenmelere maruz kalabilir. Bunun içinde bir kovaya sıcak su koyun ve içerisine bulaşık makinesi tableti ekleyip bu karışımla silin. Plastikleriniz ilk günkü hallerine dönecektirÇamaşır makinenizin deterjan gözüne 2 adet bulaşık deterjanı ekleyip yüksek sıcaklıkta makinenizi çalıştırın. Bu hem tamburunuzun dezenfekte olmasını sağlarken makinenizin ömrünü de uzatacaktır.Beyaz çamaşırlarınızı yıkarken deterjan gözüne deterjanla birlikte 1 adet bulaşık makinesi tableti koyun. Bu yöntemi tül perdelerinizi beyazlatmada da kullanın