Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’

Emtan Construction Ltd. inşaat şirketinin Kıbrıs’ın kültürel değeri zeytinden ilham alarak tasarlanan Alsancak bölgesindeki “OLİVE HILL” projesi muhteşem doğası ve benzersiz tasarımıyla herkesi hayran bıraktırıyor

Ülkemizde son yıllarda özellikle Girne bölgesinde yaptığı projelerle adından söz ettiren Emtan Construction Ltd. inşaat şirketi Kıbrıs’ın kültürel değeri zeytinden ilham alarak tasarladığı Alsancak bölgesindeki “OLİVE HILL” projesini müşterilerine sundu.Hayatın her anında kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz “OLİVE HILL” projesi muhteşem doğası ve benzersiz tasarımıyla herkesi hayran bıraktırıyor.Projeyle ilgili açıklama yapan Emtan Construction Ltd. Direktörü Ragıp Tanlı “Emtan ailesi olarak yeni projemiz "OLIVE HILL" ile ilgili hikayemizi sizlerle paylaşmak isteriz. Projemizin lokasyonunda bulunan asırlık zeytin ağaçları planlama aşamasında ilham kaynağımız oldular” dedi. Arazide bulunan zeytin ağaçlarını projeye dahil ederek devam etme kararı aldıklarını söyleyen Tanlı “Bundan dolayı da projemize "OLIVE HILL" adını verdik” dedi."BİR ÖMÜR AYRICALIK"Zeytin ağaçlarının ayrıcalıklı ağaçlar olmalarından ve uzun ömürlerinden ilham alarak proje sloganlarını "BİR ÖMÜR AYRICALIK" olarak seçtiklerini ifade eden Tanlı, yavaş yavaş şekillendirdikleri projelerinin arazisinde bulunan zeytin ağaçlarını uygun bir peyzaj planıyla yeşil alana dahil ederek bakımlarını da üstlendiklerini belirtti. Proje yürütülürken bir yandan da özellikle yurt dışından gelen misafirlere ve projeleriyle ilgilenen tüm bireylere bu ağaçlardan elde ettikleri organik yeşil zeytin ve zeytin yağlarını hediye ettiklerini belirten Ragıp Tanlı, “Zeytinin adamız ve Akdeniz için önemini anlatan bir içerikle birlikte bu ürünleri hediye ederek hem projemizin destansı tanıtımını yapıyoruz hem de adamızın ve kültürümüzün yurt dışında tanınmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.Tanlı, projedeki konutlara sahip olacak şanslı müşterilere ileride faydalanabilecekleri ağaçlar bırakabilmekten büyük mutluluk duyduklarını da söyledi.HER AYRINTISI TİTİZLİKLE PLANLANDIEmtan Construction Ltd. Direktörü Ragıp Tanlı, her ayrıntısının titizlikle planlanan "OLIVE HILL" projelerinin, içerisinde barındırdığı asırlık zeytin ağaçlarıyla hem kültürel mirasımızı koruyan hem de modern mimarinin dokunuşlarını taşıyan, sıra dışı ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı.Akıl, zafer, barış, saflık ve sadeliğin sembolü olan ve günümüzden 8000 yıl öncesine dayanan zeytinin, birçok efsanenin de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Tanlı “Bizler de bu projemizle zeytin ağaçlarını ve zeytin kültürümüzü, yıllar boyunca gelecek nesillere aktarmak ve bizden sonra hayata geçirilecek projelere de örnek olmak istedik” diye konuştu.