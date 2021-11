Spiritüel Yolculuk

Benim evim ben miyim?

VEEEE…. En önemlisi Depresyonu Önler

Negatif iyonlar, vücudun daha fazla serotonin üretmesine yardımcı olur. Serotonin mutluluk hissi vererek depresyonu azaltır.

İnsana genel olarak iyilik hissi verir ve pozitif kalmasını sağlar.

Negatif iyonlar üreten tuz lambası vücudu rahatlatır ve depresyonu önler.

‘Ev’ dediğimiz şey kapı, duvar, betondan ziyade, bir duygu değil midir?Tapusu bizde olan ve kira ödemediğimiz bir beton yığınına mı ev diyoruz yoksa içine girip huzuru bulduğumuz, bizi sıcak ve soğuktan koruyan yapıya mı ev diyoruz?Evin bizde uyandırdığı o duygu… aidiyet duygusu.. Ait miyiz gerçekten evlerimize, hayatlarımıza, hayatımızdaki insanlara… Bize ait bir hayatı yaşıyor muyuz?Aidiyet duygusu bir eve veya bir kimseye bağlı olmak demektir. Aidiyet bağı da bir yere duyulan manevi bağdır. Orada olmasak dahi özlenilen yeri isteme durumudur. Bu duyguyu hissettiğin kimse, senin evindir işte diye düşünüyorsun.günün sonunda sen karmaşalarını çözene kadar elinden tutup sessizce yanında bekleyen biri senin evin oluyor… Eksikliklerinle, zorluklarınla, inişlerinle, çıkışlarınla her halinle sana yanında olduğunu, kendini suçlamaman gerektiğini hissettirecek biri de senin evindir diye ait hissediyorsun. Oysa gün gelir o ev başınıza yıkılabilir. O evdeki anılarınız size acı veriyor olabilir. Ama zamanla görüyorsunuz ki insan en çok, en yıkık anılarından büyüyüp yükselebilir. En yaralı yerimize dokunup şifa buluruz. Kalbimizden çıkıp kalbimize doğru yürürsek, kendimizden çıkıp kendimize dönersek evimizin nerde olduğunu işte o zaman görmüş oluruz. Evim nerede diye yıllarca sorduğumuz bu sorunun cevabının taaa içimizde olduğunu anlarız.Benim evim ben miyim?Belki biraz da bu soruyu sormalıyız… öyle değil mi?Gerçek evinizi bulmanız dileğiyle…Fenkşui felsefesinin en önemli tavsiyesi belki de budur. Artık kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız, bozuk, kırık, gerektiği gibi çalışmayan tüm mobilya ve aksesuarlardan kurtulun. Kullanılmadığı halde evinizde yer kaplayan eşyalar yeniliği ve yenilenmeyi engeller/ azaltır. Eskiye yol verin ki yeniye yer açılsın.Evin giriş holü, ev hakkında bizlere fikir veren, ilk izlenimi yaratan alandır ve bu alanın mutlak suretle temiz ve bakımlı olması gerekmektedir. İnsanda içeri girme isteği uyandıran, yani davetkar biri giriş oluşturmalıyız. Feng shui dekorasyon tarzına göre, giriş kapısının tam karşısında ayna veya cam olmamalıdır, zira bunlar olursa gelen enerji eve girmeden geri döner. Kapıdan girer girmez görülebilecek bir yere nazar boncuğu, fil imgesi, kuru biber, kuru kabak gibi koruyucu bir tılsım asılmalıdır.Mutfak her zaman temiz ve derli toplu olmalıdır. Mutfağa bereket getireceği düşünüldüğü için açıkta, örneğin masa üstünde veya tezgahta bozulmayacak yiyecekler olmalıdır. Bunlar bir kase içinde meyveler, çerez, cam kavanozlarda görünür şekilde kuru gıdalar, tahıllar, turşular vs. olabilir.Feng shui'ye gör, yemek masasının üstüne asılan aynanın, masanın bereketini artırdığı düşünülmektedir. Tıpkı mutfakta olduğu üzere, yemek masasının üstüne bir kase meyve veya kuru gıda koymanın da bereketi artırdığı düşünülüyor. Meyve olarak, Anadolu kültüründe de bereketi artırdığına inanılan ve uzun süre açıkta dayanabilen nar ve ayva gibi meyveler seçilebilir.Feng shui'ye göre yatak odası yalnızca uyumak ve sevişmek içindir, dolayısyla yatak odasında yatak ve belki komodinleri dışında hiçbir eşya olmamalıdır. Bu nedenle giysi dolapları da başka bir odada yer almalıdır. Feng shui'ye göre, yatak odasında bulunan ayna dikkat dağıtır ve yatağa başka kişileri davet eder yani sadakatsizlik getirir. Bu nedenle yatak odasına ayna konmamalıdır, giysi dolapları ve ayna koymak zorundaysanız ise yataktan direkt görünemeyecek şekilde pozisyonlandırılmalıdır.Banyo da tıpkı mutfak gibi her zaman derli toplu ve temiz olmalıdır. Banyo kapısı ve klozet kapağı mutlak suretle sürekli kapalı tutulmalıdır, aksi takdirde yaşamsal Chi’nin eksilmesine sebep olur, yani enerji kaybı oluşur.