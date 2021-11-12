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Rum yönetimi geçiş noktalarını kalıcı sınır kapılarına mı çeviriyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün Güney Kıbrıs’a yürüyerek geçtiğini belirterek yürüyerek gittiği Ledra Sokağı’nın Lokmacı Kapısı’nda gördükleri karşısında şok yaşadıklarını dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştı.

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Rum yönetimi geçiş noktalarını kalıcı sınır kapılarına mı çeviriyor?
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Geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada Lokmacı Kapısı’nda yapılacak çalışma ve tamirat nedeniyle kapının 2 – 3 geçişlere kapalı olacağını ifade edildiğini hatırlatan vatandaşımız “Sözde tamirat Ledra Street/Lokmacı geçiş noktasına koskocaman bir gancelli koymak içinmiş!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Vatandaşımız Rum hükümetinin her geçen gün biraz daha geçiş noktalarını kalıcı sınır kapılarına çevirdiğini vurgulayarak bu yapılanın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Ayrıca Rum hükümetinin ara bölgenin gözetleme ihalesini İsrail’e vererek kuzeye Gazza muamelesi yapacağını da savunan vatandaşımız bu konuda BM yetkililerinin devreye girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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