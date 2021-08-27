Spiritüel Yolculuk

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AN’DA MIYIZ?
Meksika’daki İnka Tapınağı’na çıkmak isteyen bir grup arkeoloğa birkaç yerli rehber eşlik etmektedir. Yolu hızlı bir şekilde yarıladıktan sonra yerli grup, yere oturup beklemeye başlar. Haliyle bu duruma Avrupalı arkeologlar şaşırırlar ve “Neden bekliyoruz” diye sorarlar. Oradaki yaşlı rehber ise şu cevabı verir: ‘O kadar hızlı yol aldık ki ruhumuz geride kaldı, onu bekliyoruz.’
Otomatik pilotta yaşıyoruz hayatı… Tüm evren, pandemi süreci ‘yavaşlaman lazım’ işaretini verirken, olimpiyatlarda koşar gibi koşuyoruz. Dinlenmemiz gerektiğini, yavaşlamamız gerektiğini biliyoruz fakat iş uygulamaya gelince durmaktan, düşmekten, düşünce kalkamamaktan, yalnızlıktan korkuyoruz. Yavaşlarsak kaybederiz sanıyoruz. Yavaşlarsak yaşlandık hissine kapılıp kendimizi işe yaramaz kategorisine yerleştiriyoruz hemen. Unutmayın, hiçbir zaman, bir daha sevemeyecek, yeni bir hedefin peşine düşemeyecek, yeni hayaller kuramayacak kadar yaşlanmayacaksınız. Hâlâ nefes alıyorken yaşamdan istediğinizi alın. Bunu ancak yavaşlayarak yapabilirsiniz.
Kalabalıklar içinde yalnızken, yavaşlarsak eğer kendimizle kuracağımız bağı yalnızlık olarak görüyoruz. Koşup uzaklaşarak her şeyi arkamızda bırakacağımızı sanıyoruz. Oysa ne kadar da yanılıyoruz. Bedenimizi ve ruhumuzu ne kadar da yoruyoruz.
Toplum ya da kapitalist sistem, hızlı ol, daha hızlı koş, hızlı yaşa, daha çok tüket diye dayatmalarda bulunuyor. Sürekli bir rekabet… Aldığımız arabaların, evlerin tadına varmadan daha çok koşuyoruz. Daha üst versiyonları oluyor artık hedefimiz. Aslında hepsinin altında kendimizden kaçmak var. Anı yaşamaktan kaçmak var. Hayatın kontrolünü elimizden kaçırmak korkusu var. Olur da yavaşlarsak kendimizde göreceğimiz boşluklar ve yanlışlarla yüzleşmek var… Duygularımızın ve ilişkilerimizin ne denli yüzeysel olduğunu görmek var… Hayatı yüzeysel ve soluksuz yaşıyoruz. Koşarak uzaklaştığımız da çarpıp geçtiğimiz hayatlarda, görmezden geldiğimiz suretlerde aslında kendi aynalarımızdan kaçıyoruz. Hayatı geçiştiriyoruz, hem de çok fena geçiştiriyoruz.
Ancak yavaşladığımız zaman bir gülün kokusunu alabilir, bir kediyle göz göze gelebiliriz. Yavaşlayarak anda kalabilmeyi öğrenebiliriz. Aslında bunun en önemli koşulu beş duyumuzu da aynı anda kullanabilmektir. Dışarıdayken sadece ağaçları görmeyin. Havayı hissedin, yeşilliğe bakın, kuş seslerini dinleyin. Olduğunuz yeri keşfedin. Daha fazla anda kalmak aslında bu kadar basittir: Sabah içtiğiniz kahveyi koklayın, en sevdiğiniz kazağın yumuşaklığını hissedin, kuş cıvıltılarını dinleyin, duş alırken suyun sıcaklığının tadını çıkarın!
Ya da sahip olduğunuz şeylere minnettar olarak daha fazla şimdiki zamanda yaşamanız mümkün. Güneş ışığı, sevdiklerimiz, çalışan internetimiz, başımızın üstündeki çatı, sağlığımız belki de en sevdiğimiz çikolata… Her gün minnettarlık pratiği yaparak, anda kalma yeteneğimizde büyük bir fark yaratabiliriz. Sadece sahip olduklarımızı düşünelim. Geçmiş ya da geleceğin değil anın gücünden faydalanarak an da kalmak ruhumuza ne kadar iyi gelir.
Yavaşlayıp sindire sindire ilerleyebilsek, an da kalsak, ruhumuzun biz de dinlenmesine izin versek hayat daha da keyifli olmaz mı?
Sevgiyle kalın, AN’da kalın…
HAFTANIN SÖZÜ
El alem ne der? Sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mıdır?
Spiritüel Yolculukta Rakamların Anlamları
Her Rakam Bize Bir Mesaj İletiyor: Sayıların Gizli Anlamları
Gün içerisinde saate baktığınızda aynı rakamları yan yana gördüğünüz oldu mu hiç? Peki bu rakamların aslında size bir mesaj ilettiğini biliyor muydunuz? Yalnızca yan yana gördüğümüz aynı rakamlar değil. Tüm rakamlar bize bir mesaj iletiyor ve hepsinin gizli bir anlamı var. Bir sayı aslında evrensel dilin bir parçasıdır. Aynı sayıları sık sık görüyorsak bu görsel rehberimizin bize bir işareti olabilir. Bu tür durumlar, bu sayılar ve anlamları üzerine düşünmeniz gerektiğini gösterebilir. Bazen sayılar çift olarak karşınıza gelmeyebilir. Mutlaka karşınıza çıkan sayılara dikkat edin ve ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışın. İşte gün içinde sık sık karşınıza çıkan ve merak ettiğiniz sayıların anlamları.
0 – Bulunduğunuz yolda güvendesiniz
0 rakamı her ne kadar etkisiz gibi görünse de aslında ilerlediğiniz yolda güvende olduğunuz anlamına geliyor. Bir karar aşamasında bu rakamı görürseniz, kararı almaktan çekinmeyin. Bu sizin için bir şeylerin iyi gideceği anlamına gelir.
1 – Olumlu kalmak için çaba sarf etmelisiniz
Bu rakamla sık karşılaşmaya başladığınız dönemde muhtemelen hayatınızda bir şeyler kötü gidiyordur ve depresif bir ruh halinde olabilirsiniz. Ancak yaşadığımız her şey bizim için bir deneyim bunu unutmayın ve bardağı dolu tarafından görmeye çalışın. Sayıların anlamları size çok şey anlatıyor olabilir. 1 sayısı da olumlu kalmanız ve daha pozitif bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğini hatırlatıyor.
2 – Zor zamanlarda bile iyimser olun
Aslında “2” sayısı da tıpkı “1” sayısı gibi sizi pozitifliğe yönlendirmek için bir işaret. Zor zamanlarda bile içinizdeki iyimserliği korumaya çalışın ve her şeye iyi tarafından bakın. Siz olumlu düşündükçe sıkıntılarınız da bir bir azalacak.
3 – Ruhsal rehberleriniz size sevgilerini sunuyor
Ruhsal rehberler; hayat yolculuğunuzda size yardımcı olmak için hazır bulunan rehberler, danışmanlar ve destekçiler olarak biliniyor. Aslında bunlar etrafımızda bulunan melekler. Eğer 3 rakamı ile sık sık karşılaşıyorsanız bu rehberlerinizin size sevgilerini sunduğu anlamına geliyor.
4 – Size yardım teklif ediliyor
İçinden çıkamadığınız bir durum yaşadığınızda, yardıma ihtiyacınız olduğunda sık sık 4 rakamı ile karşılaşabilirsiniz. Sayıların anlamları her zaman hayatınızla ilgilidir. 4 rakamını sık sık görmeniz de size yardım teklif edildiği anlamına gelir. Kendinizi akışa bırakın ve rehberlerinizin size yol göstermesine izin verin.
5 – Olumlu bir değişim yolundasınız, orada kalın
Hayatınızda bir değişiklik olmaya başladığında 5 rakamı ile sıkça karşılaşabilirsiniz. Bu olumlu bir değişimin eşiğinde olduğunuzu gösterir. Değişime katılmak için bulunduğunuz noktada kalın ve onun size gelmesini bekleyin.
6 – Korkunuzu bırakın ve dengeyi bulun
Zaman zaman bazı kararlar alırken ya da herhangi bir şey hakkında düşünürken adım atmaktan korkabiliriz. Ancak hayat bunun için kısa. Bu nedenle 6 rakamı ile sık sık karşılaşıyorsanız korkunuzu bir kenara bırakın ve hayatınızdaki dengeyi bulmaya odaklanın.
7 – Yeni fırsatlara dikkat edin
Sayıların anlamları oldukça basit. Yalnızca hangi rakamı gördüğünüze dikkat etmeniz ve bu anlamları bilmeniz gerekiyor. Eğer 7 rakamını sık sık görüyorsanız yeni fırsatlara dikkat etmeye çalışın.
8 – Başarılı olma yolundasınız
8 rakamıyla sık karşılaşıyorsanız, başarılı olma yolundasınız demektir. Yolunuzdan asla dönmeyin ve pes etmeyin. Başarı aslında çok yakınınızda.
9 – Artık ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz
9 rakamı, ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bu nedenle elinizdekilerin kıymetini bilin ve kurduğunuz o güzel yaşamın tadını çıkarın.
11 – Düşüncelerinizi hem niyetlerinizle hem de hayallerinizle uyumlu tutmalısınız
Bir şeyi çok istiyor ancak başaramayacağınızı düşünüyorsanız o düşünceden hemen uzaklaşın. Öncelikle düşüncelerinizde istediğiniz şeye inanmalısınız ki gerçekleşsin.
22 – Sabırlı olun, hala vaktiniz var
İstediklerinizi hala elde edemediyseniz, sabırlı olun. Hala hayattınız ve bunun için hala vaktiniz var. Kendinizi belirli sürelerle şartlandırmayın ve akışa bırakın.
Haftanın Taşı: LAPİS
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