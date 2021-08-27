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“Bu çöpler havadan yağmıyor”

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz’ın en eski Türk köylerinden biri olan Mehmetçik’ten ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülke insanlarının doğaya karşı her geçen gün duyarsızlaştığını dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

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“Bu çöpler havadan yağmıyor”
 
Fotoğrafta görülen yolun Çayırova kavşağından sonra Mehmetçik köyüne dönülen kavşağın olduğu yol olduğunu belirten vatandaşlarımız bu yol üzerinde Mehmetçik Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında 47 çöp torbası molozun toplandığını ifade ettiler.
“Tam 47 torba çöp. Bu kızıl güneşin altında emekçi kardeşlerimiz zevk ile topladılar. Bu çöpler havadan yağmıyor. Biz insanoğluları çevreye bırakıyoruz” diyen vatandaşlarımız, artık bu şekilde doğayı kirletmekten vazgeçme zamanının gelip geçtiğini dile getirdiler.
Atılan her çöp veya molozun doğaya ihanet olduğunu söyleyen vatandaşlarımız özellikle bu sıcak günlerde cam şişelerin her an bir yangına sebebiyet verebileceğini unutmamak gerektiğiniz sözlerine eklediler.
 
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