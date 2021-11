Spiritüel Yaşam

Buzdolabı kokusuna KARBONAT

Buzdolabı kokusu yaygın problemlerden biridir. Bir kaseye yarım bardak karbonat koyun. Kaseyi buzdolabına yerleştirin. Bir gece bekletin. Ertesi gün kokunun kaybolduğunu göreceksiniz.

‘Her trajedi diğer elinde bir hediyeyle birlikte gelir ama trajediye o kadar odaklanırız ki, diğer elindeki hediyeyi görmeyiz bile’Bir Kızılderili sözü ile başlamak istiyorum bu hafta… Bazen isteklerimizin gerçekleşmemesine o kadar hayıflanıyoruz ki, oradaki hayrı göremiyoruz. Oysa içten içe biliyoruz ki herşey bir sebebe bağlı olarak gelişiyor. Olandan da olmayandan da öğrenecek çok şeyimiz var aslında… Bunları görebiliyor muyuz?Olandan bir hayır, olmayandan bin hayır aramamız gerekirken, gerçekleşmeyene üzüldüğümüzde hemen şükürsüzlük, şikayet ve isyan bayraklarını çekiyoruz. Bayrakları çekerken de yolda durmuyoruz tabi… İlerledikçe bir bakıyoruz ki ‘iyi ki olmamış’ diye şükrederken buluyoruz kendimizi…O yüzden olmayan şeye daha çok şükretmek gerek. Olana çok seviniyoruz, havalara uçuyoruz ama asıl hayır olmayanlarda. Kim bilir neyden korunduk? Olmayanlara verdiğimiz tepki neydi? Çünkü verilenler gibi verilmeyenlerde imtihandır. Açılmayan kapıları ve olmayan işlerinizi düşünün. Sonra da ardından gelen mucizeyi hatırlayın. Demek ki o kapı sizin kapınız değilmiş.Bilmeliyiz ki sistem; kaos, düzen ve denge ile çalışır. Dengede olabilmemiz için önce kaosu yaşamalıyız. Kaosun çok bastırdığı noktada düzen devreye girecektir ve düzende bizi dengeye ulaştıracaktır.Şems diyor ki; Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nerden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?

Yeni yıla girerken geçmişin yükünden arınmak

2022 yılına az bir süre kala kişiler hedeflerini güncellemeye, yeni listeler oluşturmaya başladılar. Küresel salgın buna bağlı olarak değişen iş yaşamları, sosyal hayat rutinleri sebepleriyle hem 2021 hem de daha önceki yıllardan çeşitli birikmiş olumsuzluklar kişilerin üzerinde yük oluşturuyor. Yeni yıla girerken geçmişin yüklerinden arınmak için Kişisel Gelişim Dersleri ve Enerji Eğitmeni Sevgi Keleş önerilerde bulundu.

Her sene başında yeni kararlar alınır; yeni projeler, güzel işler, sahip olunmak istenen fizik, aşk, para ve daha fazlası dilek listelerinde yerini alır. Şimdiye kadar yaşanan her olumsuzluk bitmiş, unutulmuş, aşılmış sayılarak geleceğe dair umut dolu dilekler listelenir. Yeni yıla her türlü zorluk unutularak başlanmak istense de olumsuzlukları psikolojik ve fiziksel etkileri ile geride bırakmak zordur. Yeni yıla daha hafiflemiş, daha neşeli başlamaya ve kişilerin kendilerinin en iyi haline ulaşmalarına destek olacak önerileri Kişisel Gelişim Dersleri ve Enerji Eğitmeni Sevgi Keleş şu şekilde açıkladı.

Kişiler kendilerine ağır gelen, sıkışmış hissettiren anıları, durumları ve bunların kendilerine hissettirdiklerini bir listeye yazabilir. Bu sırada o duygular hatırlanabilir. Olumsuz anıların geride kaldığını bilerek listedeki blokajları, geçmişin ağırlığını şu an bıraktıklarını söyleyebilirler. Kişiler bu sırada adeta bir meditasyon şeklinde gözlerini kapatıp, zihinleri ikna olana kadar tüm bu ağırlıkları geçmişte bıraktıklarını tekrarlayabilirler. Rahatlık hissi geldiğinde ise listelerini yırtabilirler.İlişkiler günlük sosyal yaşamın içerisinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Partnerle, iş yerinde bir kişi ile, aile veya bir arkadaş ile sorunlar yaşanmış olabilir. Kişiler zihinlerini meşgul eden veya içlerinde kavga etmeye devam ettikleri kişileri tek tek imgelemeli. Onu ve kendilerini özgür bıraktıklarını söyleyerek kendilerine katkı sağlamayan düşüncelerle vedalaşmalı. Olumsuz olarak gelen her düşüncenin yerine daha fazla sayıda olumlu düşünce getirilmeli. Bu küçük egzersiz çok faydalı olacaktır.Affetmek çoğu kişi için zor olsa da zihnine, kendisine yük olan kişileri imkan varsa serbest bırakıldığı hayal edilmeli. Zarar veren kişiler affedilmediklerinde bilinmelidir ki aslında aradaki bağ devam ediyor. Affetmek için kişiler hazır değilse kalp çakramın genişlemesini seçiyorum, bu kişiden özgürleşmeyi seçiyorum diyerek olumlamalar yapılabilir.Çoğu insan kendi kendine hak ettiği değeri vermeyerek kendine yük oluşturur. Bu yıl yeni yıla girerken kişiler kendileri için güzel sofralar kurup, sevdikleri kıyafetleri giyip, kendilerini mutlu eden hediyelerden alabilirler. Herkes kendisinin biricik ve bu dünya için değerli olduğunu bilmeli. Bu değeri kimse vermese dahi kişiler kendilerine yaşatmalı.Geçmişin yüklerinden arınmak için düzenli meditasyon ve olumlamalar yaptıkça; gün içerisinde kişileri hafifletecek, kendilerini mutlu ve değerli hissettirecek çalışmalar yapıldıkça olumsuzlukların geride kaldığı görülebilir. Dolu olan bir bardağın daha da doldurulamadığı gibi geçmişin ağırlıkları ile dolu bir zihinde de yeni ve olumlu tecrübelere yer açmak gerekir. Yaşanan çoğu durum, hayata eşlik eden kişiler birer seçim sonucu buradadır. Bu yeni yılda kişiler kendilerini hazır hissettiklerinde yeni seçimler yapmalılar. Hayat seçimlerle ilerler. Daha fazla mutluluk, neşe, para, aşk kişi her ne istiyorsa seçtiğini söyleyebilir ve çalışmalarını bu yönde ilerletebilir.