Süleyman Züğürt isimli vatandaşın duyarlı davranışı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son günlerde ülke genelinde büyüyen ekonomik kriz ve ilaç krizi nedeniyle bazı vatandaşlarımız duyarlılık göstererek harekete geçtiler. Bu duyarlı vatandaşlarımızdan biri olan Süleyman Züğürt isimli vatandaşımız da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma dikkat çekerek, evlerimizde şu anda kullanılmayan ve son kullanım tarihi yaklaşan ilaçları dileyen kişilerin kendisine ulaştırarak ihtiyaçlı kişilere bu ilaçları ulaştırmak için harekete geçti.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son günlerde ülke genelinde büyüyen ekonomik kriz ve ilaç krizi nedeniyle bazı vatandaşlarımız duyarlılık göstererek harekete geçtiler. Bu duyarlı vatandaşlarımızdan biri olan Süleyman Züğürt isimli vatandaşımız da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma dikkat çekerek, evlerimizde şu anda kullanılmayan ve son kullanım tarihi yaklaşan ilaçları dileyen kişilerin kendisine ulaştırarak ihtiyaçlı kişilere bu ilaçları ulaştırmak için harekete geçti.

Süleyman züğürt isimli vatandaşımızın bu duyarlı davranışıyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Malum ekonomik kriz var..

Malum ilaç krizi var ve büyüyor..

Hepimizin evinde kutu kutu kullanmadığımız, şu veya bu sebepten aldığımız ve şu an kullanmadığımız ilaçlar (ambalajında), kremler(açılmamış), vitaminler (açılmamış) vardır..

Bunları evimizde dolaplarda orda burda tutuyoruz ve son kullanma tarihleri geçince de çöpe atıyoruz!!

Bu ilaçlar ihtiyaçlı durumda olan, alamayan birçok insanın işine yarayabilir.

Böyle zamanlar insanlar paylaşmayı, birbirine destek olmayı bilirse, elindekini en verimli şekilde kullanıp paylaşırsa, elindekini boş yere heba etmezse en az hasarla atlatılabilir..

Bu şekilde düşünüp evde, sağda solda olan tüm ilaç, krem ve vitaminlerin listesini bilgisayara geçirdim, son kullanma tarihi geçenleri attım, listeyi güncelledim..

Çok sayıda farklı ilaç, krem ve vitamin vardır ve kullanmıyoruz bir çoğunu.

Sizden ricam siz de evinizde bu şekilde bir düzenleme yapın ve kendi aramızda bir network kuralım. İhtiyaç sahipleri birbirine özelden yazabilir, bana yazabilirsiniz ve elde varsa birbirimize ulaştırabiliriz diye düşünüyorum.

Elde olmayan ilaçlar için de, Devlet yardımı alamayan ihtiyaç sahiplerine de kendi aramızda yardımlaşarak ilaçlarını almaları konusunda yardımcı olabiliriz.

Duyarlı olma ve öyle hareket etme zamanıdır.

Bu konuda benimle iletişime geçmekten çekinmeyin lütfen.

