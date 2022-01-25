Kedilerin Banyo Rutini

Kedi sahiplerinin “Kedimi nasıl temizleyeceğim?” sorusu pek çok zaman duyduğumuz bir soru ancak cevabı tam olarak nedir? Kulaktan dolma bilgilere güvenmemek ve daha iyi bir rehber olması adına sizler için kedilerde temizliği ve en iyi kedi şampuanlarını listeledik!

Kediler yıkanmalı mıdır?

Genel bir kural olarak, kedilerin banyoya ihtiyacı yoktur. Bir kedinin kendini temizlemek için harcadığı zamanı günün %50’sine kadar koyan tahminler var. Kişisel bakıma verilen bu sürekli dikkat, kedi sahibinin banyo yapma ihtiyacını en aza indirir. Bununla birlikte, bir kedinin yıkanması gerekeceği özel durumlar vardır. Yaşlı, artritik kediler, kendi kendilerini tımarlarken tüm bölgelerine ulaşma becerisine sahip olmayabilirler. Hasta kediler, kilolu kediler ve hatta depresif kediler, bakım yapmak için daha az zaman harcayabilir veya gerektiği kadar kapsamlı bir iş yapamayabilir. Uzun tüylü bir kedi kendini temiz tutmanın tek başına yapabileceğinden daha büyük bir iş olduğunu görebilir. Boya, motor yağı veya ağaç özü gibi dağınık bir şeye tökezleyen bir kedi, özellikle de rahatsız edici madde onun yalamasını istemediğiniz bir şeyse ve yalnızca sahibinin sağlayabileceği ekstra banyo yardımına ihtiyaç duyacaktır. Dış parazitler için en yeni tedavilerin çoğu pireleri ve diğer zararlıları kolayca öldürse de, ilaçlı bir şampuanla banyo yapmanın faydalı olabileceği özel durumlar vardır. Aynı şekilde, saçkıran gibi mantar enfeksiyonu olan bir kedi, bir veterinerin tavsiyesi üzerine ilaçlı bir banyodan yararlanabilir.







Kedinizin banyo rutininin uygun olmadığını fark ederseniz, ilk adım, titizlikteki düşüşün olası tıbbi nedenlerini ele almak için bir veterineri ziyaret etmektir. Yetersiz bakım daha büyük bir sorunun belirtisi olabilir. Veterineriniz cilt problemlerini değerlendirebilmeli ve bulduğu şeye bağlı olarak alerjiler, maya veya bakteriyel cilt enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için evde kullanmak üzere belirli bir ilaçlı şampuan önerebilmelidir. Diğer yandan da kedilerin sudan nefret ettiğini duymuş olabilirsiniz, ancak bu sadece kısmen doğrudur. Çoğu banyo yapmaktan nefret eder, ancak sudan etkilenir. Banyo yapmak ayrı bir konu. Daha yağlı kürkleri olan köpeklerle karşılaştırıldığında, kediler daha az “su geçirmez”. Kürklerinde doğal yağ birikimini minimumda tutarak sürekli bakım yapma eğilimindedirler. Bir kedinin bakımlı, kabarık kürkü bir köpeğinkinden daha kolay ıslanma eğilimindedir, bu da tam bir banyoda daha çabuk soğudukları ve ıslandıkları anlamına gelir. Ancak birçok kedi, özellikle yavru kediler, akan bir muslukta neşeyle oynayacak veya izin verirseniz patilerini dolu bir küvete sıçratacaktır.

Bazı kedi ırklarının düzenli banyolara ihtiyacı var mı?

Çoğu kedi düzenli olarak banyoya ihtiyaç duymasa da aslında düzenli aralıklarla banyo yapması gereken bazı kediler vardır. Sphynx ve Peterebald gibi tüysüz ırkların derileri yağlı ve terlidir. Bu ırkların haftada en az bir kere yıkanmaları gereklidir. Tüysüz bir kedi, düzenli olarak yıkanmadığı takdirde cildinde, kıvrımlarında, kulaklarında ve tırnaklarının kenarlarında yağ birikmeleri meydana gelir. Bu kırmızımsı kahverengi cilt yağı bakteri barındırabilir ve ciltte kızarıklıklara neden olabilir. Yağ ayrıca mobilya ve çarşaflara kolayca geçer. Tüysüz bir kedi ömür boyu banyo yapmakla karşı karşıyadır ve bu işleme gençken alışması gerekir. Neyse ki, sorumlu tüysüz kedi yetiştiricileri çoğu, genç yavru kedileri düzenli banyo alışkanlığına alıştırıyor ve birçoğu bundan zevk almayı öğreniyorlar.

Kedimde insan ya da köpek şampuanı kullanabilir miyim?

Kısa cevap hayır. İnsanlar veya köpekler için değil, kediler için özel olarak tasarlanmış şampuan kullanın. Farklı türler için tasarlanmış şampuanlar arasında çok büyük, önemli farklılıklar vardır. İnsan derisi kedi derisinden daha asidiktir. İnsanlar için tasarlanmış şampuanlar, insan cildi için pH dengelidir. Köpek derisi aslında kedi derisinden daha az asidiktir. Köpek şampuanları köpekler için pH dengelidir. İnsanların derilerinin her tarafında ter bezleri bulunurken, kedi ve köpeklerde yoktur. Terli insanlar için tasarlanmış bazı insan şampuanları, kedi derisi için çok sert olabilir. Köpek şampuanlarına gelince, bazıları kediler için zehirli olan insektisit permetrin içerir. Permetrin, kedinin derisindeki bir yaraya girerse veya bir kedi onu teneffüs ederse veya yutarsa, etkileri ölümcül olabilir.

Bioline Yavru Kedi Şampuanı

Eğer kediniz yıkanması gereken bir ırk ise onu bebekliğinden itibaren banyo yapmaya alıştırmanız iyi bir banyo deneyimi için gereklidir. Eğer bebekliğinden itibaren banyo yapmaya alışırsa, banyo günleri kabusa dönmeyecektir. Bioline bebek kedi şampuanı bu deneyimde sizlere yardımcı olmayı hedefliyor. Kedilerin deri pH’ına uygun olarak üretilmiş özel papatya kokulu bir şampuandır. Deri irritasyonlarının ve parazitlerin oluşturduğu kaşıntının azalmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda şaampuanı alıp kedinize masaj yaparak iyice köpürünceye kadar uygulayın. Bu sırada kedinizin gözleri ve ağzıyla şampuanın temas etmediğinden emin olun. Ardından bol su ile durulayın ve kedinizi kurulayın. Ürün oldukça sevilen bir bebek kedi şampuanı. Bunun yanında yetişkin kedilerde de kullanılabilir .



Kullanıcı Yorumu: Nötr yani kokusuz, bence yavru kediler için ideal çünkü bize parfümlü kokacak diye hayvanların kendilerinden rahatsız olmalarının hiç lüzumu yok. Güzel temizliyor ki amaç da bu zaten, tabiki mevcut kötü kokuyu da alıyor ama extra parfüm kokusu vermiyor sadece.

Animology Glamour Puss Durulanmayan Kedi Şampuanı

Animology Glamour Puss Aloe Vera Özü ile sprey cildi yumuşatmaya ve korumaya yardımcı olur ve bu sayede kedinizin cildi sağlıklı kalır. İçeriğindeki hafif formülasyon ve aloe vera özü kedinizin cildinin ph dengesini korurken, pis kirlerin ve kokunun kedinizin tüylerine yapışmadan kolayca çıkmasını sağlar. İçeriğindeki doğal şeftali aroması ile kedinizin cildinin yumuşamasını ve güzel kokmasına olanak sağlar. Sprey, hızlı temizlik için mükemmel bir opsiyondur. Ancak kediniz sprey sesinden korkuyorsa bu ürün pek iyi olmayabilir. Bazı kediler sprey püskürtme sesine karşı oldukça hassas ve korkak oluyorlar. Bu sebeple bunu da dikkate almakta fayda var.

Purele Dermapet Siyah Irk Dermatolojik Etkili Kremli Pet Şampuanı

Siyah renkli ırk kedi ve köpeklerde yıkama temizlik derinin yumuşaklığı ve parlaklığının korunmasında etkileri için kullanılır. Kremli tüylü kedi ve köpek kolay tarama özellikli kremli şampuandır. Tüylerde parlaklık sağlayan özelliğe sahiptir. Yıkama ve sonrası için tüylerin ayrışma yöntemiyle kolay bir şekilde tarama sağlar. Deri ve tüy temizleyicidir. Butylphenyl Methylpropional içermektedir. Duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Değişik bir ürün olmakla birlikte kedinizin tüylerinin renkli olduğu için böyle bir şampuana ihtiyacı var mı açıkçası emin değiliz.

Trixie Kedi Şampuanı

Trixie kedi şampuanı tamamen kediler için üretilmiş bir şampuan. En temel temizlik ihtiyaçlarına yönelik basit ve iyi bir formülasyona sahip. Kedilerin derisine uygun pH olarak fomüle edilmiş bir şampuan. Aynı zamanda da gerçekten bir fiyat performans ürünü. Alerjik reasksiyonlara sebep olacak maddeler içermiyor ve bütün kediler için uygundur. Eğer kedinizin özel ihtiyaçları söz konusu değilse bu şampuan gerçekten de ihtiyacınızı giderecek ve iş görecektir.

Kullanıcı Yorumu: Uzun tüylü kedim için 3 yıldır kullanıyorum çok memnunum. rahatsız olmuyor ayrıca kokusuz ve tüylerini yumuşacık yapiyor.