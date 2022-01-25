Lezzetli ve Pratik bir Bulgur Köftesi tarifi

Konu Türk mutfağı olduğunda aklımıza pek çok yemek geliyor. Tabii bazıları lezzetleriyle çok daha öne çıkıyor! İçli köfte bize göre namı diğer bulgur köftesi de bunlardan biri… Genellikle restoranlarda yediğimiz bu lezzet, aslında evde de kolayca hazırlanabiliyor. Tek yapmanız gereken bazı püf noktalara özen göstermek. Evde içli köfte hazırlamak isteyenlere en pratik ve lezzetli bulgur köftesi tarifini yazdık.

İşte Türk mutfağının göz bebeği içli köfte tarifi hakkında bilmeniz gereken her şey… Malzemeleri nelerdir? İç harcın malzemelerini vererek başlayalım! 3 yemek kaşığı sıvı yağ

450 gram orta yağlı kıyma

3 adet kuru soğan(küp doğranmış)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Bu malzemelerin dışında köfteleri kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağına ihtiyacınız var.



Köfte hamuruna ne koyulur? 2.5 su bardağı köftelik ince bulgur

1.5 çay bardağı irmik

4.5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı domates salçası (İsteğe göre)

2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber



Yapımı

İç harcı hazırlamak için kuru soğanı küp küp doğrayın. Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın. İlk önce kıymayı kavurun, kıyma suyunu çektiğinde soğanları ekleyin. Tuz, karabiber ve ceviz içini ilave ettikten sonra güzelce karıştırın ve dinlenmesi için kenara alın. Dış harcı hazırlamak için ince bulguru ve irmiği derin bir karıştırma kabına alın. Sıcak suyu ilave edin ve üzerini streç filmle kapattıktan sonra bulgurlar şişene dek, yaklaşık 10 dakika bekletin. Salça, tuz ve karabiberi ekleyin, güzelce karıştırın. Tüm malzemeler karıştığında yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız hamurdan avuç büyüklüğünde parçalar koparın. Ellerinizi ıslatarak bezelerin ortasını açın. İçerlerine soğuyan harçtan ekleyerek üzerlerini kapatın. Dilerseniz klasik şekli yerine farklı bir şekil vermeyi deneyebilirsiniz. Dış harcın çok kalın olmamasına dikkat edin. Ayçiçek yağını geniş bir tavada kızdırın. Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda bir maşa yardımıyla renk alana dek kızartın. Kızaran köfteleri havlu kağıda aktardıktan sonra sıcak servis edin.

Afiyet olsun! Köftenin dağılmaması için ne yapmak gerekir? Konu ev yapımı bulgur köftesi tarifi olduğunda dikkat etmeniz gereken ilk nokta köfte hamuru. Tam kıvamında bir bulgur köftesi tarifi için kaliteli bulgur seçmeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde köfteniz dağılabilir.

Malzemelerin tam anlamıyla karışabilmesi için bulgurların soğumasını bekleyin. Özellikle de yumurta ekleyecekseniz! Dilerseniz daha kıvamlı bir hamur için dış harca bir adet yumurta ilave edebilirsiniz.

Dövülmüş et kullanmak, köftenizin lezzetini arttırırken daha tok bir kıvam almasını sağlar.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da dış harcı uzun bir süre yoğurmak!

Ek olarak köfteleri doldurduktan sonra geniş bir tepsiye dizerek buzdolabında dinlenmeye bırakabilirsiniz. Bu sayede şekillerini daha iyi koruyacaklardır.

Pişirme esnasında köftelerinizi sık sık çevirmemeye çalışın. Aksi takdirde dağılabilirler.

