Gerçekleri Konuşalım! Vegan Olduğunuzda Vücudunuzda Neler Değişir?

Günümüzün en popüler beslenme ve yaşam tarzlarından biri olan vegan beslenme, ülkemizde de yaygınlaşıyor. Her geçen gün daha fazla insan, artık vegan beslenmek istediğine karar veriyor. Hem gezegenimizi hem de bedenimizi korumamızı sağlayan bu beslenme şeklini sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Eğer vegan olduktan sonra vücudunuzda yaşanabilecek değişimleri merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İşte vegan beslenmeye başladıktan sonra vücudunuzda yaşanacak 10 değişim…

Daha iyi uyursunuz

Veganlar, vegan olmayanlara göre daha fazla lifli gıda ve daha az doymuş yağ tüketirler. Lifli yiyecekler tüketmek ve doymuş yağlardan uzak durmak, iyi bir gece uykusunun sırrı olarak bilinir. Uyumadan önce pirinç ya da patates gibi nişastalı gıdalar tüketmek, deliksiz bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir.

Birkaç kilo verebilirsiniz

Veganlar, vegan olmayanlara göre daha az protein, kolesterol ve doymuş yağ tüketirler. Bu da vegan olmayan birine göre, genellikle, daha az kalori aldıkları anlamına gelir. Dolayısıyla vegan olduğunuzda özellikle ilk aylarda birkaç kilo vermeniz beklenir.

Hormon seviyeleriniz değişebilir

Soya, iyi bir et alternatifi olsa da fazla tüketildiği takdirde hormon dengenizi bozabilir. Yapılan araştırmalar, aşırı soya tüketiminin tiroid bezini olumsuz etkileyebileceğini doğruluyor. İyisi mi siz sık sık soya tüketmekten kaçının!

Eklemleriniz daha az iltihaplanır

Tereyağı, peynir ya da et gibi yiyecekler bol miktarda doymuş yağ içerir. Bu gıdaları sık sık tükettiğimizde eklem iltihaplanması yaşama olasılığımız da artar. Yapılan araştırmalar, bitkisel bir diyetin eklem ağrılarına çözüm olabileceğini doğruluyor. Bunun nedeni ise hem doymuş yağ tüketmemeniz hem de ağrılarla savaşabilecek çeşitli sebze ve meyveler tüketmenizdir.

Damak tadınız değişir

Tuz, yağ ve şeker oranı yüksek gıdalara veda etmek, damak tadınızda bazı değişikliklere yol açar. Bitki bazlı bir diyete başladığınızda hayvansal ürünler ve yağlar tüketmediğiniz için tat tomurcuklarınızın hassasiyeti değişir. Bu durum, daha önce tadını beğenmediğiniz yiyecekleri sevmenize neden olabilir.

Daha fazla şişkinlik hissedersiniz

Brüksel lahanası, brokoli ya da lahana gibi çeşitli sebzeler tüketmek midenizin normalden daha fazla şişmesine neden olabilir. Vücudunuz tüm bu lifleri işleyemediği için hazımsızlık problemleri yaşamanız oldukça doğaldır. Bu nedenle vegan olduğunuzda sindirim sisteminizi düzenlemek için bol bol su içmeniz önerilir.

Cildiniz daha pürüzsüz ve canlı olur

Beslenme tarzımız, cildimizi doğrudan etkiler. Vegan beslenme, sivilce ve akne gibi cilt problemlerinden kurtulmak ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için birebirdir. Özellikle süt ve süt ürünlerinden uzak durmak, cildinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biridir.

Vücut kokunuz değişir

Et yemek, güçlü koku toksinleri salgılamanıza neden olsa da sebze ve tahıl tüketmek de benzer bir etki yaratır. Lahana ve soğan gibi bazı sebzelerde bol miktarda kükürt bulunur. Eğer kükürtlü sebzeleri sık sık tüketiyorsanız vücut kokunuzun değiştiğini fark edebilirsiniz!

Daha enerjik hissedersiniz

Vegan beslenme, enerji seviyenizi de yükseltir. Vücudunuz, sebze ve meyveleri hayvansal gıdalara göre çok daha kolay bir şekilde sindirir. Bu da vücudunuzun yorulmasını ve uyuşmasını engeller. Yani kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz!

Kemikleriniz daha kolay kırılabilir

Veganlar, vegan olmayanlara göre çok daha az kalsiyum ve D vitamini alırlar. Yapılan araştırmalar, bu durumun kemik yoğunluğunuzu etkileyebileceğini ve kemiklerinizi daha hassas hale getirebileceğini doğruluyor. Yani kemik sağlığınızı korumak istiyorsanız D vitamini ve kalsiyum takviyesi almaya özen göstermelisiniz!