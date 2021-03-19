Vücut Parçaları Adeta Bir Hazine Gibi Korunan Tarihteki 10 Önemli Kişi

Tarihte iz bırakan yüzlerce, binlerce hatta belki de milyonlarca isim bulunuyor. Kimileri zekası kimileri gücü kimileri de cazibesiyle akıllara kazındı. Birçoğu sonraki nesiller için düşüncelerini miras bıraktı. Nitekim düşüncelerin yanında çeşitli vücut parçalarını miras bırakan isimler de var! Günümüzde dünyanın dört bir yanında sergilenen bu uzuvlar, görenleri hayrete düşürüyor. Beyinden parmağa, kafatasından cinsel organa birçok önemli ismin çeşitli vücut parçaları saklanıyor. Sizler için vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan önemli isimleri araştırdık ve yazdık. İşte o isimler ve korunan uzuvları…

1. Albert Einstein – Beyin

Ünlü fizikçi Albert Einstein, 1955 yılında vefat ettikten sonra beyni araştırmacılar tarafından parçalara ayrıldı. Parçaların bir kısmı, günümüzde Philadelphia’da sergileniyor.

2. Grigori Rasputin – Cinsel organ

Rus şifacı Rasputin, 1916 yılında vefat etti. İddiaya göre Rasputin’e ait olan bu cinsel organ otopsinin ardından alındı. Kimilerine göre ise nehirden çıkartıldı. Rasputin’in cinsel organı, günümüzde St. Petersburg’da bir müzede sergileniyor.

3. Grover Cleveland – Tümör

Eski ABD başkanı Cleveland, 1908 yılında vefat etti. 1893 yılında ise ağzındaki bir tümörün çıkartılması için operasyon geçirmişti. Bir yatta gerçekleştirilen bu operasyonun ardından tümör, sergilenmek üzere muhafaza edildi.

4. Jeremy Bentham – Vücut ve kafa

Filozof Jeremy Bentham, çoğu insanın aksine öldükten sonra korunmak, giydirilmek ve sergilenmek istedi. Ancak kendisi 1832 yılında vefat ettiğinde mumyamala işlemiyle ilgilenen görevliler, Bentham’ın kafatasında bozulmaya yol açtı. Bunun üzerine gerçek kafatasının balmumu bir replikayla değiştirilmesi gerekti.

5. Galileo Galilei – Orta parmak

Ünlü İtalyan bilim insanı Galileo Galilei, 1642 yılında vefat etti. Birileri 95 yıl sonra mezarını kazarak ona ait bir parçayı dışarı çıkardılar. Bu parça günümüzde İtalya’nın Floransa kentinde, bir müzede sergileniyor.

6. Vladimir Lenin – Vücut

Ünlü komünist devrimci Vladimir Lenin, 1924 yılında vefat etti. Özel yöntemlerle saklanan vücudu, günümüzde Rusya’nın Moskova kentinde, bir cam fanusta saklanıyor.

7. Napoleon Bonaparte – Cinsel organ

Napolyon’un cinsel organı, günümüzde Evan Lattimer tarafından saklanıyor. Kendisinin bu uzvu nasıl elde ettiğini merak ediyorsanız hemen açıklayalım! Lattimer’in babası ünlü bir ürologdu ve Napolyon’un ölümünden 156 yıl sonra gerçekleşen bir açık arttırmada, 3 bin dolar karşılığında Napolyon’un cinsel organını satın aldı. Günümüzde bu uzvu görmek için Paris’te bir mahzene inmeniz gerekiyor.

8. Wolfgang Amadeus Mozart – Kafatası

Ünlü besteci Mozart, 1791 yılında vefat ettikten sonra mezar kazıcı Joseph Rothmayer, Mozart’ın kafatasını çaldı. 1902 yılında Salzburg’da ele geçirilen kafatası, bir dizi teste tabi tutulsa da testler sonuçsuz kaldı.

9. Thomas Edison – Son nefes

Mucit Thomas Edison, Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford ile yakın arkadaştı. Birlikte kamp yapmaya gider, balık tutarlardı. Edison, son nefesini içeren bir tüpü yakın dostuna miras bıraktı. Edison’un son nefesi, günümüzde Henry Ford Müzesi’nde sergileniyor.

10. Charles Babbage – Beyin

İlk mekanik bilgisayarların yaratıcısı Charles Babbage, 1871 yılında vefat etti ve beynini bilime bağışladı. Günümüzde beyninin bir kısmı Londra’daki Bilim Müzesi’nde sergileniyor.