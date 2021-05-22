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Evde Bakılması Zararlı Olabilecek 7 Bitki

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Evimizin içerisinde doğayla iç içe olmak istesek de bazı bitkilerin evde bakılması zararlı olabilir

Evde Bakılması Zararlı Olabilecek 7 Bitki
 

Dünyada 450.000’den fazla bitki türünün bulunduğu tahmin ediliyor. Bunlardan bazıları ise evlerimizin en güzel köşesinde yer alıyor. Evimizin havasını değiştirmek ve dekorasyonumuza renk katmak için bitkilerden yararlanıyoruz. Ancak evlerimiz için hangi bitkiye seçtiğimiz son derece önemli. Bazı bitkiler sağlığa faydalıyken, bazıları da size zarar verebilir. Evde bakılması tehlikeli olabilecek bitkileri yazdık.

1. Ardıç bonsai ağacı

evde bakılması

Ağaçları seviyorsanız, bir bonsai ağacı almak isteyebilirsiniz. Son dönemde özellikle sosyal medyada da sık sık rastladığımız bonsai bitkilerinin çeşitli türleri bulunuyor. Hangi tür bonsai ağacı tercih ettiğiniz ise son derece önemli. Ardıç bonsai ağacı gibi türler, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir ve burun tıkanıklığı ile göz yaşarması gibi semptomlara neden olabilir.

2. Sukulentler

evde bakılması

Şirin mi şirin görünen bu küçük bitkiler son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi. Bunun birkaç sebebi bulunuyor. Öncelikle sukulentlerin bakımı son derece kolay, küçükler ve maliyetleri de düşük. Ancak, bu bitkinin dezavantajları da oldukça fazla. Küçük böceklerle enfekte olabilirler. Bu böcekler kolayca diğer bitkilere yayılabilir ve onlardan kurtulmanız zararlı olabilir. Bu nedenle sukulentler de evde bakılması zararlı olabilecek bitkiler arasında yer alıyor.

3. Zakkum

Hoş kokusuyla bilinen zakkumun güzel çiçeklerinin ardında aslında son derece zararlı olabilecek toksik maddeler yatıyor. Bu nedenle zakkumun evde bakılması önerilmiyor.

4. Difenbahya

“Ağlayan çiçek”olarak da bilinen bu bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı kolay. Bu da onları oldukça popüler hale getiriyor. ​​Ancak evcil hayvanınız varsa, bu bitki maalesef sizin için uygun değil. Kalsiyum oksalat içeren bu bitkiler kedi ve köpekler için zehirli olabiliyor.

5. Kaladyum

Eşsiz görüntüsüyle özellikle evlerin salonlarında kendisine bir yer edinen bu bitkiler, aslında evde bakıma uygun değiller. Tıpkı difenbahyalar gibi, evcil hayvanlar ve insanlar için zehirli kabul edilirler.

6. Benjamin

evde bakılması

Ficus ağacı olarak da bilinen Ficus Benjamina, özellikle astımınız varsa veya latekse alerjiniz varsa soruna neden olabilir. Mumsu yaprakları çok fazla toz toplayabilir ve bu bitkide yüksek konsantrasyonlarda lateks bulunduğundan, bir lateks alerjisini tetikleyebilir.

7. Areka Palmiyesi

evde bakılması

Areka palmiyesi görünüş itibarıyla harika olsa da bu bitki istenmeyen zararlı böcekleri barındırabilir. Bu nedenle evde bakılması zararlı olabilir.

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