Koral Bozkurt, başkanlık görevini devredecek

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt,yaptığı basın açıklamasıyla 6 sezondur yürüttüğü başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı

Başkan Bozkurt, yaptığı basın açıklamasıyla 6 sezondur yürüttüğü başkanlık görevinde birçok başarıya imza atıldığını ancak zorluklar da yaşandığına dikkat çekerek başarıdan başarıya koşan bir takımın tribünlerde yalnız bırakılmasını hiçbir zaman kabullenmedim, kabullenmeyeceğini belirtti.

Koral Bozkurt’un yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Büyük bir aşk, tarifsiz bir gurur

Şimdi veda zamanı…

Mağusa Türk Gücü başkanı olarak büyük bir aşkı, vazgeçilmez bir tutkuyu, tarifsiz bir gururu hep birlikte paylaştık.

Şimdi bu onurlu görevi devretme zamanı geldi.

6 sezonda geriye 16 kupa bırakıyoruz.

Hepsinden önemlisi alt yapıda görev yapan yüzlerce çocuğumuzun ve gençlerimizin gözlerindeki ışığa baktıkça umutlanıyoruz.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanlığı’nı 6 sezon boyunca onurla ve gururla yürüttüm.

Kıbrıs’ın en köklü camiası ile tarihine geçmek hayatımın en anlamlı sevinci oldu.

A Takımımız bu süreçte 5 yıl üst üste lig şampiyonluğu kupasını müzemize taşıdı.

2 Federasyon, 2 süper kupa, 1 spor yazarları, U21’ de 4 şampiyonluk, 2 Ahmet Sami Topcan kupası ve sayısız başarılara imza attık.

250’yi aşkın lisanslı sporcumuzla geleceğe güvenle bakıyoruz.

İsmimin Mağusa Türk Gücü tarihine yazılması ömür boyu gururla taşıyacağım en önemli ünvandır.

“Şampiyon Melekler” şehrinde, evlatlarımızın hatırasını ve sevgisini hep hissettik, onları hiç unutmayacağız.

Son şampiyonluk kupamızı da zamansız kaybettiğimiz gardaşım Fikri Arkıner’e adamaktan büyük gurur duydum.

7 yıl elbette başarılar kadar zorluluklarla da geçti.

Mağusa şehri tarihin en büyük acısını yaşadı. Bu gerçek hepimizi olduğu gibi beni de çok derinden üzdü ve yordu. Buna rağmen, her zaman ayakta kaldık, vazgeçmedik, yılmadık, kazandık.

Elbette kimi zamanlar kırgınlıklar yaşadım, yalnız bırakıldığımı hissettim.

Maddi yalnızlığı özveriyle, emekle, adanmışlıkla çözdük.

Manevi yalnızlık ise kalp kırıklarıyla bünyemize kazındı.

Başarıdan başarıya koşan bir takımın tribünlerde yalnız bırakılmasını hiçbir zaman kabullenmedim, kabullenmeyeceğim.

Geldiğimiz aşamada, elde ettiğimiz birçok başarı, kırılması güç rekorlar Mağusa Türk Gücü ve ülke futbol tarihinde yerini aldı, gururluyuz.

Tarihini kısa süre içerisinde açıklayacağımız genel kurulumuzda yeniden aday olmayacağım.

Mağusa ve Mağusa Türk Gücü sevdalısı olarak hayatıma devam edeceğim.

Özelde Mağusa Türk Gücü, genelde ülke futboluna elbette hizmetlerim sürecek.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya her daim devam edeceğiz.

Bu sürede yönetimde yanımda yer alan ve görevini eksiksiz yerine getiren tüm arkadaşlarıma, bize bu gururu yaşatan futbolcularıma ve teknik heyetime ve az da olsa tribünlerde her daim yerini alan MTG sevdalılarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”