Dries Mertens durdurulamıyor

Dries Mertens son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olarak öne çıktı. Süper Lig'deki son 8 maçın hepsinde asist üreten Belçikalı yıldız bu performansıyla Avrupa çapında bir başarıya imza attı

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'ın VavaCars Karagümrük karşısında aldığı 3-2'lik galibiyette yine başroldeydi.

Tecrübeli futbolcu önce takımı 1-0 yenik durumdayken 45 artı 4'te Barış Alper Yılmaz'ın attığı golün pasını verdi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, 70'inci dakikada sarı kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Mertens böylece Lig'deki son 8 karşılaşmanın hepsinde skora katkı yapmış oldu.

Özellikle verdiği gol paslarıyla dikkati çeken Belçikalı futbolcu bu dönemde 10 asiste imza attı. 37 yaşındaki oyuncu ayrıca son 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in en yaşlı sekizinci oyuncusu olan Mertens bu sezonki görüntüsüyle göz kamaştırdı. Ligde 34 maçta 9 gol 15 asist üreten tecrübeli yıldız 13 Avrupa kupası karşılaşmasında da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldızın skora katkı yaptığı 18 maçın hepsini kazandı. Ligin sonuna doğru sıra dışı bir çıkış gerçekleştiren Mertens bu performansının karşılığını rekorlar kırarak aldı.

Başarılı futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu oldu.

Dries Mertens 2010-2011'den sonra bir sezonda en fazla gol pası veren Galatasaray oyuncusu olan Wesley Sneijder'in rekoruna da ortak olmayı başardı.

Belçikalı yıldız ayrıca 2014-2015'ten bu yana bir Süper Lig'de en fazla maçta hem gol hem asist sevinci yaşayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Deneyimli oyuncu 6 karşılaşmada bu duyguyu tattı.



