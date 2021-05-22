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Yenilikçi aday Kamacıoğlu’nun şanslı göründüğü konuşuluyor

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 35. Olağan Genel Kurulu başladı. Yenilikçi aday Kamacıoğlu “Güçlü Sanayi Odası” sloganı ile şanslı göründüğü konuşuluyor

Yenilikçi aday Kamacıoğlu’nun şanslı göründüğü konuşuluyor
Mevcut Başkan Candan Avunduk ile Ali Kamacıoğlu’nun başkan adayı olduğu ve yeni yönetim kurulunun da belirleneceği seçimde 400 üyenin oy kullanması bekleniyor. Seçim, saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Saat 23.00’da ise, KTSO’nun yeni yönetiminin belirlenmesi bekleniyor.
Saat 10.00 sıralarında başlayan Genel Kurul’da, ilk olarak Başkanlık Divanı oluşturuldu, konuşmalar yapıldı. Konuşmalardan sonra Genel Kurul’un karar ve tasarıları görüşülecek, ardından da faalliyet ve mali raporun sunumu ve onaylanmasına geçilecek. Son olarak da murakıp atanması sonrası Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi adına seçim yapılacak. Yenilikçi aday Kamacıoğlu “Güçlü Sanayi Odası” sloganı ile şanslı göründüğü konuşuluyor.
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