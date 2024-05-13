Yıldırım düşmesi sonucu 50 dönüm biçilmemiş arpa kül oldu

Geçitkale Havalimanı’nın güney kısmındaki arazide dün 16.00 saatlerinde yangın çıktı. Polisten verilen bilgiye göre, yangının muhtemelen yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle 51 dönümlük arazideki Vasfi Beyazhasan’a ait biçilmemiş ekin yandı.Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan yanan arazinin sahibi Alaniçi köyü çiftçilerinden Vasfi Beyazhasan, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurun hemen öncesinde Geçitkale Havalimanı’nın güneyindeki arpa ekili arazilerine yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının rüzgarın etkisiyle bir anda yayılarak yaklaşık 51 dönümlük araziyi küle döndürdüğünü kaydetti.Bunun bir doğal affet olduğunu belirterek Tarım Sigortası Fonu’nun zararlarını karşılaması gerektiğini ifade eden Beyazhasan bu konuda yetkilileri göreve davet etti.