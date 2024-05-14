"Liderliğinizi minnetle anıyoruz"

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’ye geldi. Heyetin ilk durağı Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabri oldu

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’ye geldi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti Havalimanı’nda karşıladı.Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de konuşmasında, oluşturulan Dostluk Grubu sonrası, kısa bir zaman sonra KKTC topraklarına geldiklerini ifade ederek, bu birlikteliğin önemli bir mesajı içerdiğini söyledi.Feyziyev, KKTC’nin bağımsız Türk Devletlerinin kardeşi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında KKTC ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Azerbaycan Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olacak” şeklinde vurgu yaptığını anımsattı.Bunun sadece Aliyev’in değil Azerbaycan’da yaşayan herkesin sözü olduğunu ifade eden Feyziyev, yapılan ilk resmi ziyaretin ardından çok daha fazla temasların olacağına inandığını belirtti.Feyziyev, ziyaretin amacının tüm dünyaya bir mesaj vermek olduğunu, bu mesajın da KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğu gerçeğini taşıdığını kaydetti.Öte yandan Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları dün ilk olarak, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti. Burada Küçük’ün kabrine çelenk bırakıldı, Anıt Özel Defteri imzalandı.Anıt Özel Defteri'ne şöyle yazıldı:“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grupları olarak, Azerbaycan Milli Meclisi üyesi kardeşlerimizle birlikte bir millet üç devlet şiarıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyoruz.Kıbrıs Türk halkının varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz liderliği minnetle anıyoruz.Kahramanlığınız ve fedakarlığınızı ilelebet şükranla anmaya ve haklı davasında daima Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz.