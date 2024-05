Sadık Cemil çim zemine kavuşuyor

Geride kalan sezon mevcut zemini ile ilgili olarak gündemi meşgul eden Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın zemini değişiyor. Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan dün bir araya gelerek protokole imza attı

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın yapılan protokolle birlikte kullanım amaçlı her türlü yetkiyi Miracle Değirmenlik Kulübüne verdi. Değirmenlik – Akıncılar Belediyesinde yapılan imza töreninde Belediye Başkanı Hakan Törehan, Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Teknik direktör Özgü Bayraktar ve takım kaptanı Murat Ormancı yer aldı.

ALİ KARAVEZİRLER: ÇİFTE ŞAMPİYONLUK TÜM CAMİAYA VE BÖLGEYE HAYIRLI OLSUN

Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler Miracle Değirmenlik kulübünü A takım ve A2 takımının aldığı şampiyonluktan dolayı kutlayarak 2024-2025 sezonunda süper ligde mücadele edecek olan Miracle Değirmenlik takımına başarı diledi. Ali Karavezirler Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi meclisinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Değirmenlik Sadık Cemil Stadının kullanım amaçlı her türlü yetkisinin yapılan protokol ile birlikte Miracle Değirmenlik kulübüne verildiğini söyledi. Bununla birlikte Sadık Cemil Stadı’nın sentetiğinin kaldırılacağını ifade eden Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Miracle Değirmenlik Kulübüne Spordan sorumlu Bakanlık tarafından verilecek olan bir arazi olduğunu ifade eden Karavezirler, kısa süre içinde arazinin de kulübe verilmesi ile birlikte antrenman sahasının da planlaması ile birlikte hayata geçmesini hedeflediklerini belirtti. Sadık Cemil Stadı’ndaki sentetiğin kalkacağını ve çim zemine kavuşacağını belirten Ali Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi olarak üzerlerine düşen her şeyi bu süreçte yerine getireceklerini ifade etti. Önümüzdeki hafta kendisinin Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile yeniden bir araya geleceğini aktaran Karavezirler, arazinin ilgili bakanlık tarafından kulübe verilmesi ile birlikte hızlı bir şekilde yol haritalarını belirleyeceklerini vurguladı.

HAKAN TÖREHAN: İLK ADIMI KARAVEZİRLER İLE İKİ AY ÖNCE ATTIK

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan kendilerine zaman ayıran Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ederken, kendisinin iki ay önce Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte yine sayın Karavezirler’i ziyaret ederek bugünkü süreci masaya yatırdıklarını söyledi. Daha o görüşmeden itibaren Miracle Değirmenlik kulübü ve Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi adına sağlıklı bir sürecin başladığını belirten Törehan, devletten alınacak olan arazi ile birlikte kademeli olarak spor tesisinin yapılacağını ve bölgeye kazandırılacağını belirtti. Arazinin şekillenmesi ile birlikte paydaşların ne kadar emek veya ne kadar sorumluluk üsteleneceği konusunu başkan Karavezirler ile bir araya gelerek değerlendireceklerini söyleyen Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, günün sonunda Miracle Değirmenlik takımının süper ligde sahasında ve çim zeminde oynamak arzusunda olduğunu söylerken, çıktıkları yolun doğru ve sağlıklı olduğunu söyledi.

ÖZGÜ BAYRAKTAR: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayrakatar, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederken, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken ziyaret sebeplerinden çok beldenin iki güzide takımı Cihangir ve Miracle Değirmenlik takımının önümüzdeki sezon süper ligde olmasının bölge adına son derece önemli olduğunu aktardı. Bu süreçte Belediye başkanı Ali Karavezirler’in kendilerine çok yardımları olduğunu aktaran Özgü Bayraktar, geçmişe değinmenin çok anlam ifade etmediğini belirterek son üç ayda çok iyi ilişkiler içinde ve çok iyi saha koşullarında sayın Karavezirler’in desteği ile çalıştıklarını aktardı. Ali Karavezirler ve Hakan Törehan’ın çok değerli iki spor adamı olduğunu belirten Özgü Bayraktar, bütün verdikleri her şeyin tamamen ülke gençliği için olduğunu vurguladı. Kendisinin son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Özgü Bayraktar, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın en iyi şekilde ülke gençliğine hizmet etmeye devam etmek için el sıkıştıklarını ve bunun tüm ülke gençliğine ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

KARAVEZİRLER’E FORMA HEDİYE EDİLDİ

Yapılan açıklamaların ve imza töreninin ardından Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e 10 numaralı takım forması hediye edilirken, şampiyonluk kupası da başkan Karavezirler’e getirilerek anı fotoğraf çekildi.