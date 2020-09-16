Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?

Doğadaki her hayvanın kendine has karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Burcunuza göre hangi hayvanın ruhunuzu yansıttığını okuduğunuzda kişiliğinize dair bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz!

Koç:

Koç burcu ayaklarının üstünde durabilen, güçlü bir karakterdir. Zaman zaman agresif olabilir. Her zaman harekete hazırdır. Tıpkı büyük yırtıcı bir kedi gibi. Kaplan sizin ruhunuzu yansıtır. Uğrunda savaştığınız her şeyi korumaya hazırsınız ister bir sonraki öğününüz olsun, ister aileniz. Son derece bağımsız ama yine de sadıksınız. Bu da sevdiklerinizin, onları koruyacağınıza dair size güvenebilecekleri anlamına gelir.

Boğa:

Burcunuz Boğa olsa da ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan Ayı. Uzun süreli izole bir hayata karşı son derece dirençlisiniz. Çok yönlü bir yapıya sahipsiniz ve dayanıklısınız. Hayatta kalmak için gücünüzü kullanabilisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza karşı son derece sadıksınız. Bazen aşırı korumacı bir tavra sahip olabiliyorsunuz. Günün sonunda hakettiğiniz tek şey ise kocaman bir kucaklama.

İkizler:

İkizler burcunu en iyi yansıtan hayvan tilkidir. Hızlı düşünme yeteneğiniz ve zekanız, tehlikeyle karşılaştığınızda kaçmanıza ve yaşadığınız problemlere karşı efektif çözümler bulmanıza yardımcı olur. Öngörülü refleksleriniz sayesinde yaklaşan tehlikeyi önceden sezip o bölgeden uzaklaşma konusunda son derece başarılısınız. Merkaklı ve akılcı yanınız hayatın meşakkatli yollarına kolayca adapte olmanızı sağlıyor.

Yengeç:

Sembolünüz bir Yengeç olsa da sevgi dolu ve duyarlı yapınız adeta bir geyiği andırır. Adanmış ve zarif bir kişiliğe sahipsiniz fakat bunun yanında utangaç bir mizacınız da yok değil. Nazik ve sevecen bir atmosferiniz olmasına rağmen haksızlığa uğramış ya da incinmiş hissettiğinizde ayağa kalkacak güce sahipsiniz. Tutkulu ve derin bir sevgi anlayışınız var size üzüntü ve acı verecek ilişkilerden uzak duruyorsunuz.

Aslan:

İsmiyle müstesna olan bu burcu en iyi yansıtan hayvan aslan. Gururunuzu yele gibi başınızın üstünde taşırsınız. Bir aslan bir savaşta yenilgiye uğrarsa yelesi dağılır ve dökülmeye başlar. Siz de aynı aslan gibi çok acı çektiğinizde hayat ışığınızı kaybedebilirsiniz. Başınızı dik tutun ve ne kadar gösterişli ve heybetli olduğunuzu hatırlayın.

Başak:

Bağımsız ve çevik bir yapıya sahipsiniz. Seçmeniz gerektiğinde umursamaz bir tavır takınmayı seçebilirsiniz fakat aslında derinlere inildiğinde bir savaşçı değil sevgi dolu bir insansınız. Aktif bir hayata sahipsiniz. Her daim bakımlısınızdır ve tıpkı bir örümcek maymunu gibi hayatın dalları arasında sallanıp durursunuz.

Terazi:

Terazi burcunu en iyi yansıtan hayvan kurttur. Tıpkı kurtlar gibi Teraziler de seçeneklerini değerlendirme konusunda son derece dikkatlidirler. Dengeli yaratıklardır ve ekip çalışmasına da son derece yatkınlık gösterirler. Yalnız hareket etmektense sürü halinde gezmeyi severler. Doğalarına sadık, çok yönlü bir birey olma kapasitesine sahiptirler.

Akrep:

Burcunuz her ne kadar Akrep ile temsil edilse de ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan kapan kaplumbağasıdır. Son derece gizemli ve büyüleyici bir havanız var. Etrafınızda olanlar sürekli sizinle ilgili bir şeyler öğrenmek isterler. Siz ise tüm görkeminizi sergilemek yerine kabuğun içine kapanarak geri çekilmeyi tercih ediyorsunuz. Fakat birine içeri girmesi için izin verdiğinizde doğal dengenizi bozuyorsa ona zarar verme potansiyeliniz çok yüksektir.

Yay:

Yay burcunu temsil eden hayvan bu diyarlardan çok uzakta Antik Yunanlara kadar dayanır. Mitolojik bir hayvan olan tek boynuzlu at Yay burcunu en iyi yansıtan hayvandır. Merkezine ulaşılması zor, eşsiz ve mistik bir insansınız. Centaurlar gibi oklarınızı hedeflerinize yönlendiriyorsunuz. Boynuzunuzu geleceğe uzatıp hedefe kilitlendiğinizde bazen durup etrafınızdaki güzel kokulu çiçekleri koklamayı unutuyorsunuz.

Oğlak:

Ruhunuzu en iyi yansıtan hayvan su samurudur. Son derece bölgeci ve bağımsız olan su samurları aşık olduğunda oldukça sadıktırlar. Erkek su samurlar bir sene boyunca başka su samurları ile ilgilenmez, dişiler ise sevdiklerine, dostlarına ve ailelerine gerekli ilgiyi göstermeyi unutabilir. Bunula birlikte su samurlarının akıntıya kapılıp kaybolmamak için el ele tutuştukları bir gerçektir ve siz de en az onlar kadar sevecen olabilirsiniz.

Kova:

Burcunuz bir su taşıyıcısı olsa da ruhunuz bir yunusunkini andırıyor. Son derece eğlenceli, maceracı ve özgürsünüz. Kendinizi hayatın akışına bırakıyor ve suyun sizi götürdüğü yerde yüzüyorsunuz. Zeki ve akıllı bir insansınız. Zaman zaman oldukça tuhaf ve utangaç da olabiliyorsunuz. Yunuslar yalnızca beyinlerinin yarısını kullanarak uyurlar. Siz de uyurken bile çalışan bir beyne sahipsiniz.

Balık:

Nazik ruhunuz sevgi dolu ve hassas denizatı ile ilişkilidir. Sezginiz ve bilginiz sayesinde daha büyük hayvanlar tarafından korkutulmaya çalıştığınızda yoldan sapmazsınız, bilgeliğiniz sizi yönlendirir. Son derece romantik bir yapınız var ve hayalperestsiniz. Muhtemelen bir deniz atı gibi siz de hayatınız boyunca gerçek aşkı arayacaksınız.