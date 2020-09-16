Halil, Doğan oldu

Özgür GÖKSEL

K-PET Süper Lig'de sezonun oynanması durumunda hedefi şampiyonluk olacak olan Doğan Türk Birliği, flaş bir transfer gerçekleştirdi.

Mesarya ile yollarını ayıran Halil Turan, Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu ile bir araya gelerek el sıkıştı.

İki kulüp de Halil'in bonservisi için anlaşınca transfer bonservisli olarak gerçekleşti.

Doğan Türk Birliği forvet hattını birçok kez krallık yaşayan Halil Turan ile güçlendirdi.