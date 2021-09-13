Sağlıklı bir bitkinin suya, gübreye ve güneş ışığına ihtiyacı var. Tüm bunları severek ve düzenli yapmak parlak yapraklar, dik gövdeler ve çiçeklerle size geri dönüyor. Sevgilinizi ve ilginizi bir bitkiye vermek size de çok iyi gelebilir!

Kendinizi kötü hissettiğiniz dönemlerde evde bulunan bitkilerinize bakmanın iyi gelebildiğini hiç fark ettiniz mi? Özellikle depresyon gibi mental sağlık sorunlarıyla baş ederken bitkilere bakmak size yardımcı olabilir. Düzenli olarak bakım ve su isteyen bitkilere bakmak kendinize de ayn ilgiyi ve bakımı uygulamanız gerektiğinin bir hatırlatıcısı olabilir. Örneğin bitkilerin yapraklarına su püskürtmek bir çeşit nemlendirme. Yapraklar gibi bizim cildimizin de düzenli olarak nemlenmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatabilir. Bitkiler ve mental sağlık arasındaki ilişkiyi merak ediyorsanız, sizi yazımıza alalım!

Bitkilerin bakımı ve mental sağlık ilişkisi nasıl işliyor?

Girişte bahsettiğimiz gibi bitkilerin düzenli bakım ihtiyacı ile insanların su içmesi, yemek yemesi ve hatta duş alması gibi ihtiyaçlar birbirine bağlanabilir.Araştırmalara göre yaşanılan yerde bitki bulundurmak bitkilerin sağladığı temiz hava sayesinde dikkat, hafıza ve üretkenliği arttırabiliyor. Buna ek olarak, aynı araştırma, bitkilere bakmanın psikolojik ve fizyolojik stresi azalttığını, çünkü bu tür etkileşimlerin rahat ve yatıştırıcı duyguları teşvik edebileceğini öne sürüyor.

Bitkiler depresyona iyi gelebilir mi?

Yalnız hissettiğiniz zamanlarda bir bitki ile bağ kuruyor olmak bile yalnızlık hissini alıp götürebilir. Depresyona sahip olan bireyler sabah kalkmak, gün içinde verimli işler gerçekleştirmek ve kişisel bakım gibi birçok konuda kendilerini isteksiz hissediyor. Siz de böyle hissediyorsanız, her gün sizin ilginizi bekleyen bir bitkiye sahip olmak sabah kalkmak için size bir neden sunabilir. Sulamak dışında bitkilerin ihtiyacı olan gereksinimler arasında bol sevgi de var. Hayatınızaki pozitif duyguları güçlendiren bir bitkiye sevgi duyma sonucunda bitkinin ne kadar büyüdüğünü ve sağlıklı bir hale geldiğini görmek de bir çeşit motivasyon olabilir.

Evde yetiştirmek üzere bitki önerilerine bir göz atın

Evinize ilk defa bir bitki alıyorsanız ve bakım konusunda tecrübeniz yoksa bakımı kolay bir bitki almak en mantıklısı. Yavaş yavaş bu konuda tecrübe sahibi olarak yeni bitkilerle koleksiyon yapabilirsiniz.

Sukulentler ve kaktüsler

Kuraklığa dayanıklı olan bu bitkiler, doğrudan güneş ışığı alan bir yerde yetiştirilmeli. Çöl bitkileri oldukları için susuzluğa 2 hafta kadar dayanabilirler. Güneş alan bir yerde olduklarından emin olduğunuz sürece sağlıklı durabilirler. Günlük düzenli olarak güneşe doğru çevirebilirsiniz. Yaz aylarında gübreleyebilirsiniz. Bakması en kolay bitki gruplarında olan sukulent ve kaktüsler her 10 ile 14 günde bir sulama ile sağlıklı olarak büyüyebilir.

Aloe vera

Doğrudan güneş ışığı ve minimum sulama gerektiren aleo vera bitkisi bakımı kolay olan bir diğer bitki. 2-3 haftada bir sulamak yerine haftada 1 sulamak daha ideal. Depresyon sırasında kişisel bakımınıza zaman ayırmakta zorlanan biriyseniz aloe vera sizi bu süreçte zorlamayan bir bitki.

Keman Yapraklı Kauçuk

Kendinizi bir bitkiye bakma sorumluğunu alma konusunda istekli hissediyorsanız keman yapraklı kauçuklar tam size göre. Güneş ışığı ve nemi seven bu bitkilerin toprağı yarı yarıya kurumaya başladığında sulamanız gerekiyor. Sulama zamanında da toprağın en altına kadar suyun çekildiğinden emin olmalısınız. Bu nedenle genellikle bu bitkilerin altında tabak bulunuluyor. İlkbahar ve yaz boyunca gübre isteyen bu bitkiyi soğuk havalardan korumalısınız. Listemizdeki ilk bitkilere göre nispeten daha zor bir bakımı olan keman yapraklı kauçuklar, sulama sonrası size verdikleri parlak ve güçlü yapraklarla teşekkür ediyor.