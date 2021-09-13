En uzun yaşayan hayvanlar

Toplanan bazı örneklerin 400 yıldan daha eski olduğu hesaplanmıştır. Bu hayvanlar, en yüksek bildirilen yaşla, uzun ömürlü 507 yıl olan 'Ming' için, olağanüstü uzun ömürlüdür.
Bu köpek balıkları 200 yaşına ulaşabildiği gibi 400 yıl yaşayanı keşfedildi. Çok uzun yaşarlar çünkü çok yavaş büyürler. Yılda yaklaşık 1 cm büyürler ve yaklaşık 100 yaşında olgunluğa ulaşırlar
Bowhead balinaları ortalama 200 yıllık bir ömre sahiptir ve mavi balinadan sonra ikinci en büyük memelidir. İnsanlar, 100 yıl önce cildine gömülmüş bir zıpkınla canlı bir hayvan bulunduğunda yaşlılığı keşfedildi!
5) Galapagos Dev Kaplumbağa
En büyüğü 152 yaşında kaydedilen en büyük canlı tür kaplumbağası. En ünlü Galapagos Kaplumbağası, Adalarda yaşayan bir alt tür olan 'Lonesome George' idi, 100 yaşındaydı ve hâlâ genç bir yetişkin! Eşsiz flora ve faunası, evrim hakkındaki Charles Darwin'in teorilerine ilham kaynağı olan Ekvador sahillerindeki adalar için bir çeşit büyükelçi olmuştu.
Hayatta kalan en büyük Afrika filleri ortalama 70 yıllık bir ömre sahiptir ve son Zimbabwean çalışması, dişi Afrika fillerinin ölümüne kadar potansiyel olarak verimli kalabildiğini bulmuştur!
Amerikan Papağanı 60-80 yaşına kadar yaşayabilirler, üreme yaşları ise 30 ila 35 yıl arasında değişir. Maalesef Amerikan papağanların büyük bir çoğunluğu vahşi ortamda nesli tükenmekte ve birkaç tanesi halihazırda habitat tahribatı ve yasadışı evcil hayvan ticareti nedeniyle tükenmiştir.
Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü olan bu yılan balıkları, en eski yaşayan Long Fined Eel'in 106 yaşında olduğu kaydedildi. Grönland köpekbalığı gibi, bu balıklar çok yavaş büyürler.
Koi genellikle 25-30 yıl yaşar ama 200 yaşından büyük yaşlara ulaşmış koi raporları vardır! Japonya'da “Hanako” olarak adlandırılan ünlü bir koi 1977'de öldü ve onun ölçeklerinden birinin büyüme halkaları üzerine yaptığı bir çalışma 226 olduğunu bildirdi! Bu onu Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yaşlı yaptı!
10) Kızıl Deniz Kestanesi
Kızıl deniz kestanesi neredeyse ölümsüz olduğuna inanılmaktadır. Kuzey Amerika'nın Batı Kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'nun sığ suda bulunurlar. Bu küçük, dikenli yaratıkların 200 yıldan fazla yaşadığı bilinmektedir.