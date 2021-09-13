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En uzun yaşayan hayvanlar

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Doğa ile ilgilenenlerin en çok merak ettiği sorular içerisinde yer alan 'en uzun yaşayan hayvanlar hangileri' sorusu içerisinde 10 hayvan dikkat çekiyor.

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En uzun yaşayan hayvanlar
En uzun yaşayan hayvanlar, doğal koşullar altında yaşayan ve bir şekilde savunma, gizlenme, saldırı güçleriyle ayakta duranlardır. Hayvanlar içerisinde en dikkat çekenleri listeledik. İşte ölüme meydan okuyan on hayvan...

1) Ölümsüz Denizanası
En uzun yaşayan hayvanlar hangileri?

Strese veya yaralanmaya maruz kaldığında erken durumuna geri dönebilen çok eşsiz bir denizanası. Bu, biyolojik olarak ölümsüz olduğu anlamına gelirken, pratikte sonsuza kadar yaşamazlar ve diğer hayvanlar gibi yaralanır ve yenilirler.

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