En uzun yaşayan hayvanlar, doğal koşullar altında yaşayan ve bir şekilde savunma, gizlenme, saldırı güçleriyle ayakta duranlardır. Hayvanlar içerisinde en dikkat çekenleri listeledik. İşte ölüme meydan okuyan on hayvan...



1) Ölümsüz Denizanası

Strese veya yaralanmaya maruz kaldığında erken durumuna geri dönebilen çok eşsiz bir denizanası. Bu, biyolojik olarak ölümsüz olduğu anlamına gelirken, pratikte sonsuza kadar yaşamazlar ve diğer hayvanlar gibi yaralanır ve yenilirler.