Zıpkınlar ve oltalar 20 Temmuz Kupası için atıldı

KKTC Avcılık Federasyonu faaliyet programında olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası Zıpkın ve Olta ile Balık Avlama Müsabakası 16 Temmuz 2023 Pazar günü Yeni Erenköy’de gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

OLTA ILE BALIK AVLAMA MUSABAKASI:

FERDI:

1.Osman YILDIZCOBAN: 4.994kg

(YenibogaziciAvcilikAticilikBirligi)

2.Cankan GÜNDEŞ: 4.974kg

(YenierenkoyAvcilikAticilikBirligi)

3.Aydin KIZILBORA: 3.916kg

(Yenierenkoy Avcılık Atıcılık Birligi)

TAKIMLAR:

1.Yenierenkoy AvcilikAticilikBirligi: 14.866kg

Cankan Gündeş, Aydin Kizilbora, Selim Türet, Berke Arkar.

2. DüzovaAvcilikAticilikBirligi: 11.362kg

Hüseyin Semagezdi, Hüseyin Akyüce, Hasan Tözüner, Mehmet Ergün.

3. YenibogaziciAvcilikAticilikBirligi: 7.362kg

Osman Yildizcoban, Mehmet Yildizcoban, GöralYildizcoban.

ENBUYUK BALIK ÖDÜLÜ: 0.176gr

Cemil ÇAVUŞ

GecitkaleAvcilikAticilikBirligi

ZIPKINLA BALIK AVLAMA:

A KLASMANI

FERDI:

1. Metin SEVEN, Alper TOPRAK : 20916puan

(KARAOĞLANOĞLU AVC. ATIC ve BALIKCILIK DERNEGI)

2. Kufi TULGA, Ozan ORKOZ: 13624 puan

(GAZİMAĞUSA AVC. ATIC. BIRLIGI)

3. Kenan SÖNMEZ, Onur BUYUKDOGAN: 4382puan

(GazımağusaAvc. Atıcılık Birliği)

TAKIMLAR:

1. KARAOĞLANOĞLU AVC ATIC VE BALIKÇILIK DERNEĞİ: 20916 puan

(Metin SEVEN, Alper TOPRAK, Beytullah KÖSE Anvar MUFAZOLOV)

2. GAZİMAĞUSA AVC ATIC BIRLIGI: 18056puan

( Kufi TULGA, Ozan ORKOZ, Kenan SÖNMEZ, Onur BUYUKDOGAN)

3. YENİERENKOY AVC. ATIC. BIRLIGI: 5484puan

( Mehmet METNI, Muhammet TEYYARECIOGLU, Osman BESERLER, Volkan AY)

ENBUYUK BALIK: 6.628kg ( ORFO)

Metin SEVEN, Alper OPRAK

(KARAOĞLANOĞLU)

B KLASMAN

FERDI:

1. Mert T. AYKEN , Alpin AR: 5212puan

(KARAOĞLANOĞLU AVC. ATIC.ve BALIKCILIK DERNEĞİ)

2. Ertugrul KAYA, Ahmet ERCAN: 3300puan

(KARAOĞLANOĞLU AVC ATIC VE BALIKÇILIK DERNEĞİ)

TAKIMLAR:

1. KAROGLANOGLU AVC. ATIC VE BALIKÇILIK DERNEĞİ: 8512puan

(Mert T. AYKEN, Alpin AR, Ertogrul KAYA, Ahmet ERCAN)

ENBUYUK BALIK ÖDÜLÜ: 0.482gr

Mert T. AYKEN, Alpin AR.

(KAROGLANOGLU)