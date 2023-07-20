10-16 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı “ N&F Badminton Akademi Gelişim Kampı “ sona erdi.

Türkiye de bir çok başarıya imza atmış ve kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmeye devam eden Milli takım antrenörü Nursel Çakır’ın önderliğinde yapılan badminton gelişim kampı, sporcularımız için oldukça verimli geçti. 3 antrenör ile gerçekleştirilen kampta, yeni antrenman sistemleri ile sporcularımızın gelişim aşamaları da takip edildi. N&F CyprusSport Academy kulübü Başkanı Heyran Yamaç ve Asbaşkanı Ülviye Beşe “Bu kampın sporcularımız için çok verimli geçtiğini, bunun bir başlangıç olup önümüzdeki süreçte sporcularımızın eksik müsabaka kısmınıda tamamlayabilmek adına Türkiye ile bağlantılı şekilde temaslarda bulunup sporcularımızın daha hızlı gelişimlerine yardımcı olacaklarını” dile getirdi.

